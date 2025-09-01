Yangında İki Kişi Hastaneye Sevk Edildi

YANGIN OLAYI VE DUMANDAN ETKİLENENLER

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir inşaat alanında meydana gelen yangında, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Saat 16.45 civarında, Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerindeki şantiyede henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı inşaat malzemesi atıkları alev aldı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ETKİLENENLERİN DURUMU VE MÜDAHALE

Dumandan etkilenen iki şahıs, Mustafa Yanardağ (28) ve Yiğit Aydın Karaibrahimoğlu (26), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi edinildi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılmaya devam ediyor.

DİĞER YANGIN OLAYLARI

Ayrıca, aynı bölgede geçmiş günlerde de yangın olaylarının meydana geldiği öğrenildi. Bu durum, yetkililerin dikkatini çekiyor ve olayın sebepleri hakkında detaylı bir inceleme yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor.