Yangında İkisi Öldü, İkisi Gözaltında

Olayın Ardından Gözaltılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir yangında, Fatma Gezgin ve çocukları Deniz ile Toprak Gezgin’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Olayın ardından itfaiye çalışanı baba Turgay Gezgin’in gözaltına alınmasının ardından, nişanlandığı hemşire F.T. de gözaltına alındı. F.T., Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire olarak çalışıyor.

Adliyeye Sevk Süreci

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği süreçte, hem baba Turgay Gezgin hem de nişanlısı F.T. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın meydana gelişi ve ilgili detaylar, yetkililer tarafından derinlemesine inceleniyor.