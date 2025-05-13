Haberler

Yangında İkisi Öldü, İkisi Gözaltında

Olayın Ardından Gözaltılar

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir yangında, Fatma Gezgin ve çocukları Deniz ile Toprak Gezgin’in hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Olayın ardından itfaiye çalışanı baba Turgay Gezgin’in gözaltına alınmasının ardından, nişanlandığı hemşire F.T. de gözaltına alındı. F.T., Nazilli Devlet Hastanesi’nde görevli hemşire olarak çalışıyor.

Adliyeye Sevk Süreci

Yangınla ilgili soruşturmanın devam ettiği süreçte, hem baba Turgay Gezgin hem de nişanlısı F.T. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın meydana gelişi ve ilgili detaylar, yetkililer tarafından derinlemesine inceleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İsrail, Gazze’de 6 Filistinli’yi öldürdü

Gazze Şeridi'ndeki yeni saldırılarda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Ateşkesin sona ermesiyle ölü ve yaralı sayısında artış gözlemleniyor.
Haberler

Sındırgı’da Özel Öğrenciler Piknik Yaptı

Sındırgı'da düzenlenen 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' temalı piknikte özel eğitim öğrencileri bir araya geldi. Etkinlikte Kaymakam ve Belediye Başkanı da yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.