Yangında Kayak Eğitmeni Beş Öğrencisini Kaybetti

BOLU KARTALKAYA’DA YANGIN FELAKETİ

Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü’ne ait kayak kampında yer alan 5 öğrenci hayatını kaybetti. Yangından bazı öğrencileri ve tatilcileri kurtaran Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı ve kayak eğitmeni Metin Güneş (63), “Bundan sonra kayak yapmak benim için çok zor” şeklinde bir açıklama yaptı. Kulübün 2025 Sömestir Kayak Kampı’nın 1’inci dönemi 18 Ocak Cumartesi günü Kartalkaya’da başladı. Grand Kartal Otel’de konaklayan ve çoğu amatör kayak sporu ile ilgilenen öğrenciler, yangın esnasında alevlerin ortasında kaldı. Hayatını kaybeden öğrenciler arasında Eren Bağcı (15), Ömür Kotan (17), Defne Tüzgiray (11), Demir Tüzgiray (8) ve Ayşe Maya Doğan (12) yer alıyor.

METİN GÜNEŞ’İN MÜCADELESİ

36 yıldır 4,5 ile 18 yaş arasındaki öğrencilere ücretsiz kayak dersi veren Metin Güneş, yangın sırasında otelin 8’inci katında olduğu ve kurduğu merdiven sistemi ile kamptaki diğer sporcuları ve pek çok tatilciyi kurtardığı bilindi. Yangın sırasında odasında çarşafları birbirine bağlayarak tedbirler aldığını ve daha sonra yardım için aşağıdaki tatilcilere merdiven tertibatı kurduğunu belirtti. “Yangın sırasında otelin içindeki dumandan değil de açık alandan insanları indirmeye karar verdim” diyen Güneş, “Kapının altına havluları serdim duman girmemesi için” ifadeleriyle durumu anlattı. Güneş, yükseklik korkusu bulunan bir kişiyi de kurtardı.

TAZİYE MESAJI YAYIMLANDI

Hayatını kaybeden 5 öğrenci ve aileleri için derin bir üzüntü içinde olduğunu ifade eden Metin Güneş, kulübün imzası ile yayımlanan taziye mesajında, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde çıkan otel yangınında arkadaşlarımız, ailemiz, kardeşlerimiz Eren Bağcı, Ömür Kotan, canlarımız Defne Tüzgiray, Demir Tüzgiray, Ayşe Maya Doğan ve kıymetli aileleri Yasemen Boncuk Tüzgiray, Erhan Tüzgiray, Ayşemin Elif Doğan, Mehmet Cem Doğan’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarını yitirmiş tüm Başkent Kayak ve Doğa Sporları Spor Kulübü camiası mensuplarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” şeklinde ifadelerde bulundu.