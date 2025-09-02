Yangında Kediye Şefkat Eli Uzandı

YANGINDA KURTARILAN KEDİYE ŞEFKAT ELİ UZANDI

Erzurum’un Yakutiye ilçesinin Kırmızıtaş Mahallesi’nde meydana gelen yangında, alevlerin arasında kalan bir kedinin imdadına bir vatandaş yetişti. Kırmızıtaş köyünde gerçekleşen yangın, birçok ev ve ahırın yanmasına neden oldu ve yaklaşık 6 saatlik yoğun bir çalışma sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın süresince çevre köylerden de vatandaşlar yardım için seferber oldu.

MUHARREM KARAHAN’IN KEDİYE YARDIMI

Bu yardımlardan biri de Yeşilyayla köyünden gelen Muharrem Karahan’dan geldi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında alevler içerisinde bir kediyi gören Karahan, tereddüt etmeden eve girerek onu kurtardı. Yarı baygın durumda olan kediyi hayata döndürmek için hemen harekete geçen Karahan, Kırmızıtaş köyünün çeşmesinde kediyi suyla buluşturdu. Birkaç çeşmenin soğuk suyuna daldırarak kediyi canlandıran Karahan, kedinin kendine gelmesinin ardından hızla oradan uzaklaştığını gözlemledi.