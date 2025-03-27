Yangında Otel Müdürü Gözaltına Alındı

OTELDE YANGIN OLDU

Oteller Bölgesi’ndeki bir otelde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye farklı kamu kuruluşlarından 110 personel sevk edilerek yangın kontrol altına alındı. 1982 yılında hizmete giren otelin, yapılan denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle kapatıldığı öğrenildi. Olay esnasında otelde yalnızca çalışanların bulunduğu, tatilcilerin olmadığı belirtildi. Yangında Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı olan Yahya Usta (57) ile oğlu Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) ve eşi Fikriye Usta hayatını kaybetti.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olay yerine bilirkişi oluşturulması talimatı vererek Cumhuriyet Başsavcı vekiliyle birlikte 2 savcıyı görevlendirdi. Yangının çıkış nedenini araştırmak amacıyla makine ve elektrik mühendisleri ile itfaiye görevlisinin yer aldığı 5 kişilik bilirkişi ekibi kuruldu. Başsavcılığın açıklamasında soruşturmanın devam ettiği ve yangının sebebi ile sorumluların tespiti için incelemelerin sürdüğü belirtildi. Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada otel müdürü jandarma tarafından gözaltına alındı. Müdürün, Usta ailesiyle tesisin arka tarafındaki kafeteryada mangal yaptığı ve daha sonrasında otelden ayrıldığı iddia ediliyor. Bu arada yangının ilk anlarına dair çevredeki bir otelin güvenlik kameraları kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda, 05.22’de küçük bir alevin çıktığı, ardından 05.23’te yangının aniden büyüdüğü gözlemleniyor.

Otelin 2 Ocak’ta basit konaklama belgesinin iptali sonrası, Osmangazi Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı 2 Şubat’ta iptal edildi. Otel işletmesinin yaptığı idare mahkemesi başvurusunun ardından yürütmeyi durdurma kararı alındı ve 10 Şubat’ta Osmangazi Belediyesi tarafından ruhsat yeniden düzenlendi. Bu arada, Uludağ Alan Başkanlığı’nın otelin yangın tedbirleri için yapılan kontrollerin denetimini talep ettiği, itfaiye incelemeleri sonucu eksikliklerin tespit edildiği ve 27 Ocak’ta rapor hazırlandığı bildirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan itfaiye raporu, Osmangazi Belediyesine 7 Şubat’ta iletildi ve yasal işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

MİLLİ SPORCU BERKİN USTA’YA VEFAT

Yahya Usta’yı örnek alarak 2,5 yaşında kayakla ilgilenmeye başlayan milli sporcu Berkin Usta, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde erkekler Alp disiplini büyük slalomda 2.17.56’lık süresiyle 21’inci olarak Türkiye’nin en iyi derecesini elde etmişti. 2021’de Kayak Alp Disiplini FIS Anadolu Kupası’nda gümüş madalya kazanan Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na katılan 7 sporcudan biriydi. Berkin Usta, Pekin Kış Olimpiyatları’na gitmeden önce verdiği röportajda, “Olimpiyatlara katılmak benim çocukluğumdan beri olan hayalim. Çok zorluklarla karşılaşsam da 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda ülkemi temsil etme hakkı kazandım” demişti. Berkin Usta’nın, aynı otelde ailesiyle birlikte hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca, dün akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden Uludağ’dan video paylaştığı görüldü.