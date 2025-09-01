YANGINDA UÇAK KAZA GEÇİRDİ, GÖTÜRÜLDÜ

YANGINA MÜDAHALE EDEN UÇAK KAZA KIRIMA UĞRADI

Denizli’nin Buldan ilçesinde başlayan ve Aydın’ın Buharkent ilçesine sıçrayan yangına müdahale ederken kaza kırıma uğrayan bir söndürme uçağı, Muğla’nın Yatağan ilçesinde zorunlu iniş yaptı. Olay, 29 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Yatağan’a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi’nde gerçekleşti. Yangına müdahale eden uçağın acil durum nedeniyle inişi sırasında kaza kırıma uğradığı ve bu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

PİLOT TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDU

Yapılan incelemelerde, kaza kırıma uğrayan uçağın pilotu Hasan Bahar’ın tedbir amaçlı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve ardından taburcu olduğu bildirildi. Uçakla ilgili süreç, Orman Genel Müdürlüğü’nden gelen kaza kırım ekibinin incelemesiyle devam etti. Ekibin detaylı incelemeleri sonrasında, uçağın 1,5 tonluk iki su tankının vinçle kamyonete yüklendiği öğrenildi.

UÇAK HELİKOPTERLE ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan işlemlerin ardından, kaza kırıma uğrayan uçak, bulunduğu yerden helikopterle alınarak Ankara’ya gönderildi. Yangına müdahale eden ekiplerin yanı sıra, kaza sonrası yaşanan gelişmeler de dikkat çekti. Bu olay, söndürme çalışmaları sırasında karşılaşılabilecek risklere yönelik bir örnek teşkil ediyor.