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Yangında Yaralanan 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

5 YAŞINDAKİ KUTAY GÖKÇE, YANGINDA AĞIR YARALANDI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir araçta meydana gelen yangın sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki Kutay Gökçe, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 23 Şubat 2025 tarihinde Fethiye’nin Kargı Mahallesi’nde yaşanan olayda, 5 yaşındaki çocuk, 55 yaşındaki dedesi Ö.Ç. ve 28 yaşındaki annesi S.G. tarafından dayısına ziyarete gittikleri sırada araçta yalnız bırakıldı.

YANGIN NEDENİ BELİRSİZ

Henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı aracın içinde bir yangın çıktı. Olayı gören çevredeki insanlar hemen durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın etkisiz hale getirilse de küçük Kutay, alevlerin arasında hayatta kalmak için mücadele verdi. İlk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Kutay Gökçe, 18 günlük yaşam savaşının sonunda tüm çabalara rağmen hayatta kalmayı başaramadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınları arasında derin bir üzüntü yarattı.

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