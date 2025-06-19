Yangında Yaşlılar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Eskişehir’de buzdolabından çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan 2 yaşlı vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi 8048. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2’nci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ÇEVRE SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Dairedeki bir vatandaşın balkondan yardım istemesiyle çevre sakinleri apartmanı boşaltmaya başladı. 112 Acil Servis’e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında evden çıkamayan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrol amacıyla hastanelere kaldırıldıkları bildirildi. Maddi hasarla sonuçlanan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.