Haberler

Yangında Yaşlılar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Eskişehir’de buzdolabından çıkan yangın sırasında içeride mahsur kalan 2 yaşlı vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, dün akşam saatlerinde Zincirlikuyu Mahallesi 8048. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2’nci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

ÇEVRE SAKİNLERİ HAREKETE GEÇTİ

Dairedeki bir vatandaşın balkondan yardım istemesiyle çevre sakinleri apartmanı boşaltmaya başladı. 112 Acil Servis’e haber verildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında evden çıkamayan yaşlı çift, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

YAŞLI ÇİFT HASTANEYE KALDIRILDI

Yaşlı çiftin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kontrol amacıyla hastanelere kaldırıldıkları bildirildi. Maddi hasarla sonuçlanan olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Password Bu Akşam Ekstra Eğlence Sunacak

Kanal D, bu akşam Password yarışmasında Yılmaz Vural ile zorlu deneyimlerini paylaşacak. Yarışmacılar ise 1 milyon TL için rekabet edecek.
Haberler

Çankırı Tuzu Uzun Süreli Turşular Sağlar

Çankırı'daki özel tuzlar, yüksek kalsiyum içeriği sayesinde turşuların daha lezzetli ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Uzmanlar, kaliteli tuzun turşu yapımındaki rolünü vurguluyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.