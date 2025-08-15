Yangından Kurtarılan Hayvanlar Tedavi Oluyor

ÇANAKKALE VE İZMİR’DE ORMAN YANGINLARINDAN ETKİLENEN HAYVANLAR

Çanakkale ve İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangınları, yalnızca ağaçlara ve evlere zarar vermekle kalmadı; birçok hayvan da etkilenmiş durumda. Yangından etkilenen 2 kuzu ile 13 koyun, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne götürüldü.

YARALARA GÜNLÜK PANSUMAN YAPILIYOR

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 50 emekli hayvana ev sahipliği yapan Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde, tedavi altına alınan kuzu ve koyunların yaralarına her gün pansuman yapılıyor. Ayrıca, beslenmelerine de özen gösteriliyor. Özel yem ve meyvelerle beslenen 13 koyun ile 2 kuzu, yangının yarattığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde kurtarılan 2 kuzu ve 13 koyun, yaşamlarını burada sürdürecek.

AĞIR DURUMDA OLAN HAYVANLAR

HAYTAP temsilcisi Görkem Muhammet Şıpka, “Bölgedeki hayvanlar kurtarılıp, buraya getirildi. Tedavilerini yapıp, günlük bakımlarını da ihmal etmiyoruz. Kurtardığımız hayvanlardan 4’ünün durumu ağırdı. Veteriner hekimlerimiz tarafından özel olarak karıştırılıp, hazırlanan ilaçlarla tedavileri sürüyor. Artık bundan sonra burada yaşayacaklar” dedi.