Yangını Fark Eden 4 Arkadaş, Uyardı

ÇORBAYA GİDEN DOSTLAR YANGINI FARK ETTİ

Erzurum’da sabah saatlerinde çorba içmek için dışarı çıkan dört arkadaş, bir sitedeki 8 katlı binada çıkan yangını görerek hızlıca harekete geçti. Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü fakat binada bazı zararlar meydana geldi.

İLK MÜDAHALE ARKADAŞLARDAN GELDİ

Yakutiye ilçesinde, şehir hastanesinde bir hastaya refakat eden Bahri Önal ve üç arkadaşı, saat 05.30 sıralarında çorba içmek için dışarı çıktıkları esnada yanındaki 8 katlı binanın dış cephesinde alevler olduğunu fark etti. Aracı yol kenarına park eden grup, zaman kaybetmeden daire sahiplerini uyandırmak için harekete geçti. Bazıları zillere basarken, bazıları korna çalarak ve bağırarak binadaki insanları uyanmaya çağırdı. Uyanan aileler, durumu fark ederek binayı tahliye etti.

YANGININ NEDENİ VE SONUÇLARI

İhbarın ardından olay yerine gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının, binanın isim tabelasından çıktığı ve dış cephe kaplamasına sıçrayarak yayıldığı belirlendi.

KÖTÜ SONUÇLA KARŞILAŞMAKTAN KURTULDULAR

Yangını ilk gören Bahri Önal, olayın tanımını şu şekilde yaptı: “Şehir hastanesinde bir hastamızın yanında kalıyoruz. Çorba içmek için lokantaya giderken yangını fark ettik. Etrafta kimse yoktu. Hemen aracı park edip biri kapının zillerine bastı, biri bağırdı, biri kornaya bastı. Biri de itfaiyeyi aradı. Yangın binanın adının yazıldığı tabelada başladı. Dış cephe tutuşunca binanın bir bölümü tamamen alev aldı. Sonra itfaiye gelip söndürdü. Çok şükür kimseye zarar gelmedi. Biz yangını görmeseydik kötü şeyler yaşanabilirdi.” Yangının söndürülmesinin ardından binada kalanlar, Bahri Önal ve arkadaşlarına teşekkür etti.