Haberler

Yangının Enerjisi Düşürüldü, Devam Ediyor

YANGINDA HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, hava karardıktan sonra havadan müdahale ile sona erdi. 718 personel ve 151 araç, yangının söndürülmesi için karadan çalışmalarını devam ettiriyor.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, DHA muhabirine yangınla ilgili bilgileri aktarırken, “Yangının enerjisi düşürüldü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor” diyerek durumla ilgili gelişmeleri bildirdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Yerlikaya, Asayişte Düşüşü Vurguladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosikletli asayiş olaylarına karşı kararlı mücadeleye devam ettiklerini, 2024'te olay sayısını 415’e düşürdüklerini açıkladı.
Haberler

Yıldırım, “Turu Geçen Biz Olacağız.”

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos ile oynayacakları rövanş maçında takımın hazır olduğunu ve turu geçeceklerine güvendiklerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.