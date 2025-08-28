Yangının Enerjisi Düşürüldü, Devam Ediyor

YANGINDA HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Bursa’nın Yenişehir ilçesinin Marmaracık Mahallesi’nde meydana gelen orman yangını, hava karardıktan sonra havadan müdahale ile sona erdi. 718 personel ve 151 araç, yangının söndürülmesi için karadan çalışmalarını devam ettiriyor.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, DHA muhabirine yangınla ilgili bilgileri aktarırken, “Yangının enerjisi düşürüldü. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yangın birkaç noktada lokal olarak devam ediyor” diyerek durumla ilgili gelişmeleri bildirdi.