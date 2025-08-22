Haberler

Yangının Enerjisini Düşürdük, Mücadele Devam

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Menderes’in Çile Mahallesi’ndeki ormanda saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 8 uçak, 8 helikopter, çok sayıda iş makinesi ve orman işçisiyle müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak, “Çakaltepe mevkisinde, orman dışı alanda başlayarak ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangının enerjisini düşürdük. Kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor” dedi.

İLERİYEN GÜNLERDEKİ GÜNCEL DURUM

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba gösteriyor. Yangının söndürülmesi ve kontrol altına alınması amacıyla çalışmalar hızlandırılıyor. İlerleyen saatlerde durumu daha net bir şekilde belirlemek mümkün olacaktır. Yangın bölgesindeki gelişmeleri takip etmek gerekiyor.

Zelenskiy Ve Rutte Kiev’de Buluştu

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Kiev'de görüştü. Görüşmede, Avrupa güvenliği ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları öncelikli konular oldu.
Antalya’da Motosikletli Polis Başarı Elde Etti

Antalya'da motosikletli polis timleri, son iki haftada 158 kişiyi gözaltına alarak çok sayıda silah, uyuşturucu ve çalıntı araç ele geçirdi.

