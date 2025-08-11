Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Gece boyunca karadan yoğun bir müdahale sürecine giren ekipler, şiddetli rüzgarın olumsuz etkilerine rağmen çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarını aralıksız yürüttüğü bölgede yangının kontrol altına alınması için gayret gösteriliyor.

MÜDAHALE GÜCÜ ARTIRILDI

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; yangına havadan 10 uçak, 9 helikopter, karadan ise 75 arazöz, 35 itfaiye aracı, 10 dozer ile birlikte 92 diğer araç ve 760 personel ile müdahale edildiğini duyurdu. Ekiplerin yoğun çabaları sonucunda, yangının daha fazla yayılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

HAFTALIK YETKİLER ALINDI

Yangın nedeniyle risk altında bulunan 2 bin 90 vatandaş tedbir amaçlı olarak deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Ayrıca, dumandan etkilenen 77 vatandaşın sağlık durumu ise sağlık kuruluşlarında tedavi edilmekte. Çanakkale genelinde yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğüne dair yetkililer kesintisiz bilgi vermeyi sürdürüyor.