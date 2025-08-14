Yangınla Mücadele Devam Ediyor

YANGIN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde meydana gelen orman yangınına hem hava hem karadan müdahale ediliyor. Yangın, Akçakoyunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkmış durumda. İhbarın ardından, Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nden ekipler, 4 söndürme helikopteri ve 20 arazözle bölgeye sevk edildi. Yangının yerleşim alanlarına da yakın olması sebebiyle ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangın alanında toplamda 200 personel çalışıyor.

VALİ YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangın bölgesine giderek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, incelemesi sonrasında gazetecilere yangına 200 personelin müdahale ettiğini belirtti. Devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, “Hamdolsun yangını kontrol altına almak üzereyiz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu. Yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, “Çünkü yanan bu ‘yeşil vatanın’ tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. ‘Yeşil vatanımızı’ korumak için canla, başla mücadele eden başta Orman Teşkilatımız olmak üzere bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

ÜZÜCÜ OLAYLAR YAŞANDI

Vali Yılmaz, bir önceki gün Hasanbeyli ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ederken bir arazözün devrildiğini, bu olayda Orman Teşkilatı’ndan bir kişinin şehit olduğunu belirtti. Yılmaz ayrıca, yangın söndürmeye giden araçta bulunan bir vatandaşın da kaybedildiğini ifade etti. O cenazeden dönerken yangın olduğunu duyup bölgeye geldiklerini söyleyen Yılmaz, “Hamdolsun Orman Bölge Müdürü ve İlçe Kaymakamı’mız bütün personeliyle buradalar.” diyerek durumu aktardı.