Yangınla Mücadele Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Orman yangınlarıyla olan mücadele hız kesmeden devam ediyor. Çanakkale’de dün Bayramiç’te kontrol altına alınan yangının ardından, bugün Gelibolu ilçesinde yeni bir yangın başladığı bildirildi. Şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, yangın nedeniyle 5 köy boşaltıldı. Alevler, çevredeki yerleşim alanlarını da tehdit ediyor ve Eceabat ilçesine yayıldı. Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, “Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112’sinin Eceabat Gençlik Konukevi’nde misafir edildiğini” ifade etti. Vali Toraman, “Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir.” şeklinde bilgi verdi.

ALEVLERE HAVADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Akşam saatlerine kadar yangına, 12 uçak ve 12 helikopterle havadan destek verilmekte. Ayrıca, 75 arazöz, 20 itfaiye aracı, 16 dozer, 84 başka araç ve 985 personelle yangına müdahale sürüyor. Helikopterler ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla birlikte tekrar havadan müdahaleye başladı.

BİLGİLER PAYLAŞILDI

Bu arada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını aktardı. Yumaklı, “Kocaeli Karamürsel’de orman dışı alanda başlayarak ormana sirayet eden yangın hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın mücadelesi ile tamamen kontrol altına alınmıştır. Çanakkale Gelibolu yangınının ise bir an önce kontrol altına alınması için var gücümüzle ara vermeden mücadelemize devam ediyoruz.” şeklinde bilgi paylaştı.