Yangınla Mücadele Hazırlıkları Yapıldı

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınları ile mücadele için bu yıl 27 uçak, 105 helikopter, 14 insansız hava aracı, 1786 arazöz ve su ikmal aracı, 2 bin 742 ilk müdahale aracı ile 831 ağır iş makinesi kullanılacağını belirtti. Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü’nün (OGM) tüm birimlerinin bu mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

VALİLERLE TOPLANTI DÜZENLENDİ

Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yangın riski yüksek olan 24 ilin valisiyle bir araya geldi. Toplantıda, valilerin yangınla mücadelede üstlendikleri rolün önemini belirtirken, “Bugün, geçen yılın değerlendirmesini yaparken aldığımız tedbirleri gözden geçireceğiz” dedi. Yumaklı, yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yangın riski yüksek günlerin yaklaşmakta olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin alındığını aktardı. Bu konuda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya ve valilere teşekkür etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE YANGIN RİSKİ

Bakan Yumaklı, ormanların yaklaşık 45 bin personel tarafından korunduğunu ifade ederken, iklim değişikliğinin orman yangınları üzerindeki etkilerini vurguladı. “Son yıllarda yangınları tetikleyen iklim değişikliği, bizi daha dikkatli olmaya zorunlu kılıyor” diyen Yumaklı, “Orman yangınları yüzde 84 insan kaynaklıdır. Bu sebeple, yangın öncesi alınan tedbir ve hazırlıklar büyük önem taşıyor” şeklinde konuştu.

TEKNOLOJİK YENİLİKLERLE MÜCADELE GÜÇLENECEK

Hava ve kara unsurlarının güçlendiğini belirten Bakan Yumaklı, vatandaşları bilgilendirme çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Yangın öncesi hazırlıkların yanı sıra teknolojinin kullanıldığı konuları da gündeme getiren Yumaklı, yapay zeka tabanlı yazılımlar ve sistemlerin yangın mücadelelerinde aktif olarak kullanıldığını ifade etti. Yangın Karar Destek Sistemi’nin uluslararası bir ödül kazandığını da belirtti.

TOPLUMSAL MÜCADELE ÖNEM TAŞIYOR

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede tüm toplumun dahil olması gerektiğini kaydetti. “Bu mücadelenin, yalnızca bir kurumun değil, toplumun tüm bireyleriyle yürütülmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, gönüllülerin sayısının 130 bini geçtiğini ve bireysel mücadele bakımından güzel örnekler sergilediklerini belirtti.

DOĞRU BİLGİLERE ULAŞIM ÖNEMLİ

Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele ederken yanı sıra dezenformasyonla da mücadele ettiklerini dile getirdi. Yangınların yoğun olduğu ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin bu konudaki durumunun daha iyi olduğunu aktaran Yumaklı, vatandaşları resmi kurumlardan bilgi almaya ve sosyal medyadaki yanlış bilgilere itibar etmemeye çağırdı.