Yangınlar Erken Mücadeleyle Söndürüldü

YANGINLAR BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), geçtiğimiz hafta sonu çıkan 85 yangının büyümeden kontrol altına alındığını duyurdu. Yangınların 49’u ihmal ve dikkatsizlik sonucu, 10’u kaza sonucu, 2’si ise kasıtlı olarak çıkarıldı. OGM’nin açıklamasına göre, 23-24 Ağustos tarihlerinde meydana gelen yangınlar, hızlı müdahaleler sayesinde büyümeden söndürüldü. Çoğunluğunun ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığı belirlenen yangınların 36’sı ormanlık alanlarda, 49’u ise orman dışı alanlarda meydana geldi. Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli ve Amasya gibi birçok ilde görüldü. OGM ekipleri, bu illerdeki kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan anında müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş orman alanlarına sıçramasını engelledi. Yangınlara katılan arazözler, su tankerleri, uçak ve helikopterler ile etkin bir müdahale sağlandı.

KOORDİNASYONUN ÖNEMİ

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınların hızlı bir şekilde söndürülmesinde erken ihbar sistemleri, teknolojik gözetleme kuleleri ve insansız hava araçlarının önemli rol oynadığını vurgulayarak, “Yangın sezonunun en yoğun olduğu dönemlerden birini yaşadık. Fakat tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan yapılan müdahaleler sayesinde yangınların büyümesini engelledik” dedi.

REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Karacabey, toplumun yangınlarla mücadelede büyük destek verdiğini de ifade ederek, “Hiçbir can kaybı olmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlar için derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak sezonun yangın riski oluşturduğuna dikkat çekerek, “Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan rica ediyorum, en küçük bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir” ifadelerini kullandı.