Yangınlar İçin Mücadele Devam Ediyor

YANGINLARA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinin Karabük sınırındaki ormanlık alanda iki ayrı yangın meydana geldi ve bu yangınlara müdahale çalışmaları devam ediyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde dün başlayarak Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangın üzerinde çalışmalar sürüyor. Diğer yandan, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Havanın kararmasıyla faaliyetlerini durduran helikopterlerin, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başlayacağı bildiriliyor.

TAAHHÜT VE TEDBİRLER

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Eflani ilçesinde başlayan yangının Güzelce köyüne sıçradığı, ayrıca Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde de ayrı bir yangınla mücadele edildiği belirtildi. Yangınlar nedeniyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerindeki toplam 437 vatandaşın tahliye edildiği aktarıldı. Açıklamada, 496 büyük ve küçükbaş hayvanın da güvenli bölgelere alındığı ifade ediliyor.

İHTİYAÇLAR VE MÜDAHALE GÜCÜ

Açıklamalara göre, Güzelce ve Akgeçit köylerinde süren yangınlara müdahale için toplam 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz ve 3 ilk müdahale aracı kullanılıyor. 182 personelin de bu mücadelenin içerisinde yer aldığı kaydediliyor. Bu yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.