Yangınlar Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde süren orman yangınları hakkında güncel bilgiler sundu. Bakan Yumaklı, yaptığı değerlendirmede 3 yangının tamamen kontrol altına alındığını ve 2 yangının ise büyük ölçüde denetim altına alındığını belirtti.

YANGINLARLA İLGİLİ GİDERİLEN DURUMLAR

Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde devam eden yangınlara yönelik ekiplerimizin aralıksız süren mücadelesi sonucunda Bolu Mudurnu, Çanakkale Ayvacık ve İzmir Dikili yangınları tamamen kontrol altına alındı. Çanakkale merkez ve Dardanos yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Manisa Soma ve İzmir Karaburun yangınlarının enerjisinin düşürüldüğünü ve tamamen kontrol altına almak için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edildiğini aktardı.