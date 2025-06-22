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Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Yangınlar Bursa’nın iki ilçesinde çıktı

ANIZ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa’nın Nilüfer ve Yenişehir ilçelerinde meydana gelen anız yangınları, kontrol altına alınıp söndürüldü. Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında bir anız yangını patlak verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan Nilüfer Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri, alevlere müdahalede bulundu. Yangın, yaklaşık iki saat içinde yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 25 dönüm arazinin zarar gördüğü bildirildi.

YENİŞEHİR’DE ANIZ YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Yenişehir ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde öğle saatlerinde bir başka anız yangını çıktı. Bu yangına havadan helikopter ile karadan üç ayrı takım müdahale etti ve yangın, ormana sıçramadan yaklaşık iki saat içinde söndürüldü. Yenişehir’deki yangında ise 30 dönümlük bir buğday tarlasının yandığı ifade edildi. Her iki bölgede de soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınlarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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