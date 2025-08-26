Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Haberler

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye’nin Lazkiye ve Hama kentlerinde 9 Ağustos’ta meydana gelen orman yangınları, haftalar süren yoğun mücadelenin ardından nihayet kontrol altına alındı. Ekipler, orman yangınlarına müdahale etmenin engebeli araziler ve patlamamış mayınlar nedeniyle oldukça zor olduğunu belirtiyor. Bu zorluklar, yangınların kontrol altına alınmasının haftalar sürmesine neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZORLUKLARI

Yetkililer, itfaiye araçlarının bazı bölgelere ancak dünden itibaren ulaşabildiğini ifade ediyor. Ayrıca, ekiplerin modern ekipmanlardan yoksun olduğunu ve bu durumun yangının kontrol altına alınma süresini uzattığını vurguladı. Yangınların önlenmesi ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.

Çorum’da 5 ev zarar gördü

Çorum'un Kale Mahallesi'nde çıkan yangında beş ev hasar gördü, itfaiye ekipleri müdahale etti. Kundaklama olasılığı nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Kayseri’de Hırsızlıkta Yüzde 61 Azalma

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Odası toplantısında evden hırsızlık oranının yüzde 61 azaldığını duyurdu. Bu gelişme, şehrin güvenlik durumunu olumlu yönde etkiliyor.

