Yangınlar Kontrol Altına Alındı

ORMAN YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI

Suriye’nin Lazkiye ve Hama kentlerinde 9 Ağustos’ta meydana gelen orman yangınları, haftalar süren yoğun mücadelenin ardından nihayet kontrol altına alındı. Ekipler, orman yangınlarına müdahale etmenin engebeli araziler ve patlamamış mayınlar nedeniyle oldukça zor olduğunu belirtiyor. Bu zorluklar, yangınların kontrol altına alınmasının haftalar sürmesine neden oldu.

İTFAİYE EKİPLERİNİN ZORLUKLARI

Yetkililer, itfaiye araçlarının bazı bölgelere ancak dünden itibaren ulaşabildiğini ifade ediyor. Ayrıca, ekiplerin modern ekipmanlardan yoksun olduğunu ve bu durumun yangının kontrol altına alınma süresini uzattığını vurguladı. Yangınların önlenmesi ve mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.