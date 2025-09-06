Haberler

Yangınlar Kontrol Altına Alındı

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Yenilmez ve İçören mahalleleri arasında, ayrıca Yeşilli ilçesi merkezindeki Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana gelen örtü yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar, karadan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra havadan yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme işlemlerinin ardından bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda, yangınların nedeninin araştırılması için inceleme süreci başladı. Yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgi edinmek amacıyla detaylı çalışmalar yapılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ederken, yeni transfer Muçi de takım çalışmasına katıldı.
Haberler

Fenerbahçe Seçiminde Gelişme Yaşandı

Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu üyelerini açıkladı. Kulüp içindeki gelişmeler merakla takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.