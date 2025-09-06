Yangınlar Kontrol Altına Alındı

YANGINLARIN SÖNDÜRÜLMESİ

Mardin’in Savur ilçesine bağlı Yenilmez ve İçören mahalleleri arasında, ayrıca Yeşilli ilçesi merkezindeki Bahçebaşı Mahallesi’nde meydana gelen örtü yangınları kontrol altına alındı. Yangınlar, karadan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra havadan yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürüldü.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yangın söndürme işlemlerinin ardından bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda, yangınların nedeninin araştırılması için inceleme süreci başladı. Yangınların çıkış nedenleri hakkında bilgi edinmek amacıyla detaylı çalışmalar yapılacak.