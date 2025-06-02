Yangınlar Kontrol Altına Alındı

MUĞLA VE AYDIN’DA ÜÇ AYRI ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla ve Aydın illerinde akşam saatlerinde meydana gelen 3 ayrı orman yangını, ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. İlk yangın, Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi civarında ortaya çıktı. Yükselen dumanlar fark edilir edilmez, ekipler hızla olay yerine gönderildi. Kara ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da desteğiyle yangın, büyümeden söndürülmeyi başardı.

İKİNCİ YANGIN MUĞLA’DA GERÇEKLEŞTİ

İkinci yangın ihbarı, saat 18.23’te Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi yakınlarından geldi. Ormanlık alanda meydana gelen yangına helikopterlerle havadan müdahale gerçekleştirildi ve alevler kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.

ÜÇÜNCÜ YANGIN DATÇA’DA YAŞANDI

Günün üçüncü yangını, Muğla’nın Datça ilçesi Aktur mevkisinde oluştu. Hem karadan hem de havadan yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda, yangın büyümeden söndürülmeyi başardı. Yangınların ardından bölgelerde soğutma çalışmaları da yapıldı.