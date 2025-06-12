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Yangınlar Kula’da İki Yerde Meydana Geldi

AKILDA KALAN İKİ YANGIN OLAYI

Manisa’nın Kula ilçesinde, aynı saatte iki ayrı noktada tarım arazilerinde yangın çıkıyor. İki yangın da hızlı bir şekilde kontrol altına alınıyor. Yangınlar, saat 16.00 civarında Kula ilçesine bağlı Gökçeören ve Dereköy kırsal mahallelerinde ortaya çıkıyor.

MÜDAHALE EKİPLERİ DEVREDE

Dumanı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla birlikte, olay yerlerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile belediyeye bağlı 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 4 arazöz gönderiliyor. Yangınlara müdahalede bulunan ekipler, bölgede yaşayan vatandaşların traktörlerinden aldıkları destekle beraber alevleri 2 saat içinde kontrol altına almayı başarıyor. Tarım arazilerinde hasar meydana gelirken, yangınların çıkış nedeni ise hala araştırılıyor.

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