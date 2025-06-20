Yangınlara Müdahale Ekipleri Görevde

ORMAN YANGINLARINA GÜÇLÜ MÜDAHALE

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Kalburcu ve Sarıfakılar Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karadan, sabahın erken saatlerinde ise havadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YANGINA GÖRE MALZEME VE PERSONEL DESTEKİ

Sarıfakılar Mahallesi’ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile birlikte toplam 150 personel müdahale ediyor. Kalburcu Mahallesi’ndeki yangın için ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treyler ile destek veren 16 aracın bulunduğu toplam 200 personel görev alıyor.

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Yangınların çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, uygunsuz koşullarda biçerdöverle çalışma yapan 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.