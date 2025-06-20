Haberler

Yangınlara Müdahale Ekipleri Görevde

ORMAN YANGINLARINA GÜÇLÜ MÜDAHALE

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde Kalburcu ve Sarıfakılar Mahallelerinde meydana gelen orman yangınlarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gece boyunca karadan, sabahın erken saatlerinde ise havadan müdahale ediyor. Yangın söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

YANGINA GÖRE MALZEME VE PERSONEL DESTEKİ

Sarıfakılar Mahallesi’ndeki yangına 23 arazöz, 5 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 1 greyder ve 2 treyler ile birlikte toplam 150 personel müdahale ediyor. Kalburcu Mahallesi’ndeki yangın için ise 20 arazöz, 8 su ikmal aracı, 7 ilk müdahale aracı, 4 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 uçak, 2 dozer, 2 greyder ve 1 treyler ile destek veren 16 aracın bulunduğu toplam 200 personel görev alıyor.

YANGINLA İLGİLİ GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Yangınların çıkış nedenini araştıran jandarma ekipleri, uygunsuz koşullarda biçerdöverle çalışma yapan 5 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mersin’de 23 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mersin'de gerçekleştirilen bir operasyonda, yün torbalar içinde 23 kilo 654 gram uyuşturucu madde ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.
Haberler

Taha Akgül, Geleceğe Yatırım Yaptıklarını Belirtti

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Sivas’taki Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda altyapı yatırımlarının önemini vurguladı ve 6 bin 500 sporcunun desteklendiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.