“Yanıcı Madde İle Oynayan Çocuklar”

ÇOCUKLARIN OYNAYIŞI YANGINA NEDEN OLDU

Samsun’un Çiftlik Mahallesi’ndeki İsmet Paşa Caddesi’nde yer alan 4 katlı bir apartmanın 2. katında, Irak uyruklu vatandaşların yaşadığı evde çocukların yanıcı madde ile oyun oynaması sonucu bir yangın meydana geldi. Cadde üzerindeki bir berber, pencereden alevlerin yükseldiğini fark etti.

YANGIN BİLDİRİLDİ, KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

Berberin durumu 112 Acil Servis’e bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan 3 çocuk ve 1 genç kız sağ olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen Irak uyruklu bazı gençler, polise zorluk çıkarmaya başladı.

POLİS VE VATANDAŞ ARASINDA GERGİNLİK

Polisin çektiği güvenlik şeridini aşarak eve girmeye çalışan kişilerle polis arasında gergin anlar yaşandı. Dumandan etkilenen vatandaşlar, Samsun Gazi Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. İtfaiye, soğutma çalışmalarını tamamlayarak olay yerinden ayrılırken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.