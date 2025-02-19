Yanıltıcı Sağlık Beyanına Büyük Para Cezaları

SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN YENİ CEZA DÜZENLEMESİ

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranları çerçevesinde, mevzuata aykırı sağlık beyanlarıyla tanıtım ve satış yapanlara uygulanacak idari para cezalarında yenilik yaptı. Önceki uygulamalarda bu cezalar, 20 bin ile toplamda 300 bin lira arasında değişiklik gösteriyordu. Fakat yeni düzenleme ile sosyal medya, internet siteleri ve televizyon kanalları gibi mecralar üzerinden tüketiciyi yanıltan sağlık beyanlarıyla ürün tanıtımı ve satışlarında verilecek cezalar, 316 bin 724 lira ile başlayacak. Cezaların üst limiti ise 4 milyon 750 bin 319 lira olarak belirlendi.

UYGULANACAK YENİ CEZALAR

2025 yılı itibarıyla mevzuata aykırı sağlık beyanlarıyla yapılan ürün tanıtım ve satışlarına yönelik yeni ceza miktarları şöyle belirleniyor:

– Ürün tanıtım ve satışı yapılan yerler (aktar, sağlıklı yaşam merkezleri, ürün satış noktaları), broşürler ve reklam panoları gibi materyaller aracılığıyla yapılan tanıtımlarda 20-50 bin lira yerine 316 bin 724 lira-791 bin 761 lira;

– İnternet siteleri ve yerel ya da ulusal yayın organları aracılığıyla yapılan tanıtımlarda 50-100 bin lira yerine 791 bin 761 lira-1 milyon 583 bin 462 lira;

– Yerel televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla yapılan tanıtımlarda 100-150 bin lira yerine 1 milyon 583 bin 462 lira-2 milyon 375 bin 188 lira;

– Ulusal televizyon kanallarında yapılan tanıtımlarda ise 150-300 bin lira yerine 2 milyon 375 bin 188 lira-4 milyon 750 bin 319 lira.

EKSİKLERİN GİDERİLMESİ İÇİN HIZ KESİLMEDİ

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, önceki yıllarda da mevzuata aykırı sağlık beyanıyla tanıtım yapanlara yönelik denetimlerini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl, 4 bin 541 internet sitesinin kapatılması için Erişim Sağlayıcıları Birliğine, 4 bin 565 internet sitesinin ise Ticaret Bakanlığına bildirimi yapıldı. Ayrıca toplamda 23 firmaya 2 milyon 450 bin lira idari para cezası uygulandı ve bu firmalar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

SAĞLIK BEYANI NEDİR?

Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik’e göre, bir ürün ya da ürün bileşiminde bulunan öğelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden ifadelere “sağlık beyanı” deniyor. Beşeri tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar ve özel tıbbi amaçlı gıdalar dışında kalan tüm ürünler, sağlık beyanları denetimleri kapsamına dahil ediliyor. Sağlığın olumsuz etkilenebileceğini öne süren, kilo değişimlerine atıfta bulunan veya sağlık beyanlarıyla ilişkili tecrübelere ya da ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilgili onay ifadelerine yer veren beyanlar yasaklanıyor.