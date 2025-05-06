Yankı Bağcıoğlu Emekli Askerlerin Haklarını Koruyor

EMEKLİ ASKERLERİN HAKLARI KORUNMALI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Ordu Yardımlaşma Kurumu (Oyak) Yönetim Kurulu veya Genel Merkezi’nde görev yapan emekli askerlerin, silah arkadaşlarının haklarını savunmasını, enflasyona ezdirmeyecek bir nema oranı belirlemesini beklediklerini aktardı. Oyak Genel Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasında Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri emekli personelinin büyük bir kısmının yoksulluk sınırının altında, emekli astsubayların ise açlık sınırının altında maaş aldığını ifade etti. Emekli veya muvazzaf personelin haklarını korumanın ve onların gündeme getiremeyecekleri konuları dile getirmenin asli görevleri olduğunu belirten Bağcıoğlu, amaçlarının şeffaf yönetim ve güçlü yüksek nema olduğunu vurguladı.

MEMURLAR İÇİN PROMOSYON TALEPLERİ

Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, kanunda daimi üye sıfatlarının olmasına rağmen OYAK’ın hiçbir kurulunda temsil edilmediklerini dile getirdi. Öztürk, OYAK’tan tatmin edici bir promosyon açıklanmasını beklediklerini ve genel kurulda belirlenen kar payı oranının, üyeleri memnun edecek bir rakam olması gerektiğini ifade etti.

TEĞMENLERİ KORUMAK GÖREVİMİZDİR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, bir gazetecinin, “İhraç edilen 5 teğmen üzerinden yaptığınız paylaşımlar ve katıldığınız protestolar gerekçe gösterilerek hakkınızda 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bunu değerlendirir misiniz?” sorusu üzerine, “Teğmenlerimizi korumak her emekli askerin, her Türk vatandaşının olduğu gibi benim de görevimdir, ben bunu gündeme getirdim. Bu da askerlik onurunun gereğidir” ifadesini kullandı.