Yanlış Alarm Yine Geldi! DEPREM AĞI Şikayetleri Artıyor

DEPREM AĞI’NDAN YANLIŞ ALARM

Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından tercih edilen Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha yanlış alarm veriyor. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak bildiren uygulama, bu defa Balıkesir’de meydana gelen sarsıntıyı olduğundan daha fazla gösterdi.

UYKULARI KAÇIRDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ancak Deprem Ağı uygulaması, bu sarsıntıyı 5.5 olarak bildirdi. Yüksek sesli alarm, deprem merkezinden oldukça uzak yerlerde bile binlerce insanı uykularından uyandırdı.

KULLANICILARDAN TEPKİLER

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, gerçeği yansıtmayan bu bildirime sosyal medya ve uygulamanın sohbet bölümünde yoğun tepkiler geldi. Kısa sürede 5 binden fazla kişi, yaşadıkları panik ve uykusuzluk nedeniyle şikâyetlerini aktardı. Kullanıcılardan bazıları şu şekilde tepki gösterdi:

– “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.”

– “Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.”

– “Ortada hiçbir şey yokken gecenin bir vakti öten uygulama insana ağzını bozdurur.”

– “Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.”

GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR

Birçok kullanıcı, uygulamanın güvenilirliğini kaybetmeye başladığını dile getirerek, “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkilerini belirtiyor.

TEKRAR EDEN HATA

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak bildirmişti ve bu durum binlerce kişiyi paniğe sevk etmişti. Aradan geçen kısa süre içinde aynı hatanın tekrarlanması, kullanıcıları daha da endişelendiriyor.