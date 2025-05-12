Yanlış Beslenme Kanser Riskini Arttırıyor

YANLIŞ BESLENME KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bayındır Levent Tıp Merkezi ve Bayındır İçerenköy Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Burcu Üstad Arda, tüm kanser türlerinin en az yüzde 30’unun yanlış beslenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu ve doğru beslenme düzeniyle bu oranın büyük ölçüde azaltılabileceğini aktarıyor. Hastane tarafından yapılan açıklamada, kanserle mücadelede beslenmenin kritik bir rol oynadığı ifade edilirken, kötü beslenme alışkanlıklarının kanser riskini önemli ölçüde artırabileceği dile getiriliyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları; aşırı doymuş yağ, işlenmiş gıdalar, yüksek glisemik yükü olan karbonhidratlar ve düşük antioksidan alımı gibi faktörler kanser gelişiminde etkili rol oynuyor. Sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli beslenmeyle bu riskler azaltılabileceği belirtilirken, vücut ağırlığının korunmasının, sebze ve meyve tüketiminin yanı sıra fiziksel aktivitenin artırılmasının da kanserden korunmada önemli olduğu ifade ediliyor.

DOĞRU BESLENME SEÇİMLERİ KANSER RİSKİNİ DÜZENLİYOR

Açıklamada görüşleri yer alan Diyetisyen Burcu Üstad Arda, beslenme ve yaşam tarzı seçimlerinin kanser riskini doğrudan etkilediğine dikkat çekiyor. Arda, kanserin oluşumunda DNA yapısını bozan mutajenik maddeler, karbonhidrat, yağ ve protein dengesizliği, antioksidan eksiklikleri ve yanlış pişirme tekniklerinin de önemli rol oynadığını belirtiyor. “Doymuş yağlar ve omega-6 yağ asitlerinin fazla alımının kanser insidansının artışıyla pozitif bir ilişkisi var” diyen Arda, besinlerle yağ alımındaki denge ile diyet yağının protein ve karbonhidratlarla doğru orantıda olması gerektiğine vurgu yapıyor. Ayrıca, “Glisemik yükü yüksek olan karbonhidratların da kanser riskini arttırabileceği unutulmamalıdır” ifadeleriyle, tüketilen karbonhidratın dikkatle seçilmesi gerektiğini bildiriyor.

KANSA İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Yanmış, yüksek ısıda pişirilmiş ve işlenmiş gıdaların, tarım ilacı kalıntıları ve uygun koşullarda saklanmamış besinlerdeki aflatoksin gibi zararlı maddelerin kanser riskini artıran başlıca etmenler olduğu belirtiliyor. Arda, bu beslenme kaynaklı risklerin “doğru gıda seçimleri, dengeli makro besin alımı ve sağlıklı pişirme yöntemleriyle önlenebilir hale geldiğini” ifade ediyor. Bilimsel araştırmalar, yanlış beslenme alışkanlıklarının tüm kanser türleriyle en az yüzde 30 oranında ilişkilendirildiğini göstermekte. “Özellikle yüksek glisemik yüke sahip karbonhidratlar, işlenmiş et ürünleri, rafine şeker içeren besinler ve antioksidandan yoksun bir diyet, kanser gelişiminde etkili rol oynuyor” diyor.

SAĞLIKLI BESLENME İLKELERİ

Aşırı hayvansal protein ve basit şeker tüketiminin de kanser riskini artıran faktörler arasında olduğuna dikkat çeken Arda, obezitenin neredeyse tüm kanser türlerinin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguluyor. Bu sebeple sağlıklı vücut ağırlığının korunması gerektiğini belirtiyor. Farklı kanser türlerinin tedavisinde ve korunmasında beslenmenin önemli bir rol oynadığını dile getiren Arda, kolon kanserinde posa, göğüs kanserinde alkol ve kalori kısıtlaması, akciğer kanserinde sebze, meyve ve soğan gibi quarsetin içeren gıdaların tüketilmesinin yanı sıra prostat kanserine karşı domatesin önemini vurguluyor.

Kanserden korunmak için dikkate alınması gereken temel beslenme ilkelerini şöyle sıralıyor: “Sağlıklı vücut ağırlığı ve yağ oranı korunmalı, sebze ve meyveler günlük diyette mutlaka yer almalı, tam tahıllar ve kuru baklagiller düzenli tüketilmeli, fiziksel aktivite artırılmalı, alkol alımı sınırlandırılmalı, kırmızı et ve işlenmiş et tüketimi azaltılmalı, kalsiyum ve D vitamini ihtiyacı yeterince karşılanmalı, gerekirse glutamin takviyesiyle desteklenmeli ve sarımsak gibi koruyucu gıdalar unutulmamalı.” Arda, kanser riskini azaltmanın en etkili yolunun doğal, taze, dengeli ve bilinçli bir beslenme planı uygulamak olduğunu belirtiyor. “Sağlıklı yaşama atılan bu adım, yalnızca kanser değil, tüm kronik hastalıklara karşı da güçlü bir savunma oluşturuyor” ifadesiyle sözlerini tamamlıyor.