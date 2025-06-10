Yanlış Kimlik Verip Kaçmaya Çalıştı

KİMLİK BİLGİLERİ YANLIŞ OLDUĞU İÇİN KOVALANDI

Kayseri’de, verdiği yanlış kimlik bilgisi yüzünden kaçmaya çalışan T.B.G. adlı şüpheli, polise tabanca doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi, Kaleönü Caddesi’nde gerçekleşti. Burada gerçekleştirilen trafik denetiminde, T.B.G’nin yanlış kimlik bilgisi verdiği polisler tarafından tespit edildi.

KOVALAMA ANINDA TABANCA ÇIKARDI

Polis ekipleri, durumun anlaşılmasının ardından şüpheliyi durdurmak için peşine düştü. Kaçmaya çalışan T.B.G, kovalamaca esnasında dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada belinden tabancasını çıkarıp trafik polisine doğrultan şüpheli kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, T.B.G’nin üç suçtan aranması bulunduğu ve bu nedenle de yanlış kimlik bilgisi verdiği anlaşıldı.

HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ, TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçen T.B.G., adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan şüphelinin, kaçma girişimi sırasında dengesini kaybedip yere düşmesi ve tabancayı polise doğrultması, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, bölgedeki güvenlik açısından endişe uyandırdı.