Yanlış Kitapçık Dağıtıldı, Öğrenciler Etkilendi

YANLIŞ KİTAPÇIK DAĞITIMI

İddiaya göre, sınav salonunda yanlış soru kitapçıkları dağıtıldı. Pazar günü yapılan LGS sınavında, Şahinler Anadolu Lisesi’ndeki 01 No’lu salonda gözetmenlerin hatalı kitapçıkları öğrencilere verdiği belirtildi. Bu durum, sınavın başlamasından 15 dakika sonra fark edildi ve öğrencilere doğru kitapçıklar teslim edildi. Ancak, bu süreçte bazı öğrencilerin büyük bir stres yaşadığı ve ağladığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan veli Salih Bilge, “Çocuğum 2 gündür ağlıyor, teselli etmeye çalışıyorum. Öğrenciler, polisin bile sınıfa geldiğini söylüyor. Çocuklar ilk oturumdan ağlayarak çıktı, ikinci oturuma da ağlayarak girdiler. CİMER’e, Nilüfer Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Talebimiz, mağdur öğrenciler için yeni bir sınav yapılması” diyor. Diğer bir veli Sevcan Egemen ise, “İlk sınava girmişler, 15 dakika sonra gözetmen yanlış kitapçık dağıttığını fark etti. Salon başkanı kitapçıkları topladı ve işaretlemeleri silmelerini istedi. Ancak bu kez de farklı kitapçıklar dağıtıldı” şeklinde konuşuyor.

GELECEKTEKİ ADIMLAR

LGS’nin yeniden yapılması ya da iptal edilmesi gibi senaryolar, şu an için zor ihtimaller arasında yer alıyor. Bu süreç, Milli Eğitim Bakanlığı’nın alacağı kararla netleşecek. Öğrencilerin yaşadığı bu durumun sonuçları ve taleplerin karşılanıp karşılanmayacağı ileriki günlerde daha da belirginleşecek.