Yanlış Maddi Kararlarım Beni Sarstı

ROBERT HATEMO’NUN PIŞMANLIKLARI

Rober Hatemo, Armağan Çağlayan’ın “Şimdiki Aklım Olsaydı” programında konuk oldu ve pişmanlıklarını dile getirdi. Hatemo, “Manevi açıdan gönlüm çok rahat. Kimseye kötü bir şey yapmadığıma eminim. Ama maddi yönden beni sarsan bazı yanlış hamlelerim oldu. Mesela lüks bir araç almıştım, şu an oturduğum villa ile aynı fiyatta. Onun üstüne Porsche dizel çıkarınca, arabam çöp oldu. Bir de 2004’te iki albümlük sözleşme yapmıştım. İkinci albümü yapamadık. Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım sözleşmeyi geri almak için. O beni derinden sarstı.” dedi.

GÜLBEN ERGEN’DEN KOMEDİ FİLMİ

Gülben Ergen, yeni komedi filmi “Ayakçı” için kamera önüne geçti. Ünlü şarkıcı, filmde Hayri karakterinin çocuklarının öğretmenini canlandırıyor. Ergen, çekimlerin çok keyifli geçtiğini belirtti. Polat Yağcı’nın yapımcılığını, Mustafa Kotan’ın ise yönetmenliğini üstlendiği “Ayakçı”, 28 Mart 2025’te sinemalarda gösterime girecek. Film, 1 milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmesiyle başladığı macerayı beyazperdeye taşıyor. Hayri karakterine Gökhan Yıkılkan hayat verirken, Serkan karakterini de Ulaş İnan Torun canlandırıyor.

ŞARKIDA ERİŞİM ENGELİ UYGULANDI

Survivor programıyla tanınan Turabi Çamkıran’ın “Wine Me, Dine Me” isimli İngilizce şarkısı sosyal medya üzerinde gündem haline geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şarkıya erişim engeli getirilmesi için harekete geçti. Bakanlık, şarkının ve klibinin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçesiyle yayından kaldırılması talebinde bulundu. Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi değerlendirerek şarkıya erişim engeli kararı aldı.

MAARTEN DEVOLDERE İSTANBUL’DA

Balthazar grubuyla tanınan Belçikalı şarkıcı Maarten Devoldere, “Warhaus” mahlasıyla çıkardığı dördüncü albümü “Karaoke Moon” un dünya turnesi kapsamında İstanbul’a geliyor. Devoldere, 17 Mayıs’ta JJ Arena Ataşehir’de sahne alacak. Balthazar grubuyla 2014’te İstanbul’a geldiğinde ilk görüşte aşık olduğunu ifade eden Devoldere, son 10 yıl boyunca her turnesinin programına bu şehri de ekledi. Sanatçı, İstanbullu dinleyicileriyle son olarak 2 yıl önce buluşmuştu.