Yanlış SMS Kapıkule’de Tır Kuyruğu Oluşturdu

SINIR KAPISINDAKİ KARMAŞA

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, yurt dışına çıkmak isteyen tır sürücüleri arasında yaşanan yanlış SMS sorunu, yaklaşık 10 kilometrelik bir kuyruk oluşturdu. İhracat yüklerini teslim etmek için hareket eden sürücüler, bekledikleri park alanlarında cep telefonlarına gelen mesaj doğrultusunda aniden yola çıkınca yollar tırlarla dolup taştı.

SORUNUN NEDENİ

Almanya’ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, “Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından gönderilen mesaj ile yola çıktık. Şimdi durumu görüyorsunuz. Sistemsel olarak yanlış gelmiş denildi ama durumu düzeltmek şimdilik mümkün değil” şeklinde konuştu. Diğer bir tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu, işleyişin nasıl olduğunu açıklayarak, “Önce tır evraklarının verilmesi gerekiyor, ardından sıra almak için tır parklarında beklemek lazım. Bugün de bu şekilde gelen mesajla yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısıyla içeri alınmayı bekleyeceğiz” dedi.

UZUN BEKLEYİŞ

Avrupa’ya yükünü taşımak için yola çıkan Sedat Öztürk ise, “İki gün önce sabah 07.00’de sıraya girmek amacıyla Edirne’ye, Kapıkule sınır kapısına geldim. Sıra bekletilen mesaj geldikten sonra hareket ettik. Herkes aniden çıkınca ortalık karıştı. Biz de 35 saattir burada bekliyoruz” diye belirtti.