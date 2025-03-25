Yanlış SMS Kapıkule’de Uzun Tır Kuyruğu Oluşturdu

YANLIŞ MESAJ SINIR KAPISINDA KARMAŞA YARATIYOR

Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısı’nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tır sürücüleri gönderilen hatalı mesaj nedeniyle zor bir durumla karşılaştı. Yanlış SMS yüzünden sınır kapısında yaklaşık 10 kilometrelik bir kuyruk oluştu ve sürücüler saatlerce beklemek zorunda kaldı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda ihracat yüküyle yola çıkan tır sürücüleri, bekledikleri tır parklarında cep telefonlarına gelen mesajla birlikte yola çıktılar. Bu durum, tırların yolları doldurmasına yol açtı.

HATALI MESAJIN NEDENİ AÇIKLANDI

Almanya’ya gitmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, “Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ) tarafından gönderilen mesaj ile yola çıktık. Şimdi durumu görüyorsunuz. Sistemsel olarak yanlış gelmiş denildi ama durumu düzeltmek şimdilik mümkün değil” şeklinde konuştu. Diğer tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu, işlem sürecinin ilk olarak tır evraklarının verilmesiyle başladığını ve sonrasında sıra almak için tır parklarında beklemeleri gerektiğini ifade etti. Güloğlu, “Sıra almak için önce T1 dediğimiz çıkış evrakları ile birlikte GTİ’ye evraklar verilir. Bize verilen evrak ile gelecek mesaja kadar beklemeye başlıyoruz. Bugün de bu şekilde mesaj gelince hemen yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısıyla içeri alınmayı bekleyeceğiz” dedi.

UZUN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Avrupa’ya yükünü götürmek için yola çıkan Sedat Öztürk ise, “İki gün önce sabah 07.00’de sıra almak için Edirne’ye Kapıkule sınır kapısına geldim. Sıra bekleten mesaj geldi ve çıktık. Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizler de yazık 35 saatir burada bekliyoruz” diyerek durumu dile getirdi.