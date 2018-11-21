Yapay güneş geliştiriliyor

Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın uzay programları hızla devam ederken bir haber de Çin’den geldi. Çin’in yapay Ay projesinin ardından yapay Güneş için testlere başladığı öğrenildi.

Yayınlanan bir rapora göre Çin Yapay Güneş projesi üzerine çalışmalarına devam ediyor. Güneş ısını yapay ortamda üretmeyi hedefleyen bilim insanları, yapmış oldukları deney ile birlikte, yapay güneş sayesinde 100 milyon derecelik bir ısı elde etmeyi başardı.

Plazma Fizik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen deneyde, daha önceden yapılan deneylerden elde edilen verilerin 2 katı çıktıklarını belirtti. Böylece 100 geliştirilen plazma sayesinde 100 milyon derecelik bir ısı elde edildi.

Yapay Güneş olarak adlandırılan bu projenin temeli ise nükleer füzyon ile üretilen ısının aynı zamanda temiz enerji olarak kullanılması hedefleniyor.

Temeli 1950’li yıllarına dayanan bu proje sayesinde elde edilen ısı kapalı bir plazmanın içerisine hapsediliyor. Geliştirilen bu plazma ise ısıyı içinde tutabiliyor. Böyle tutulan ısı enerjiye dönüşüyor.

Yapay Güneş ile fosil yakıtların Dünya’ya verdiği zarar tamamen ortadan kaldırılacak!

Bu proje sayesinde bilim insanları Güneş’in içerisinde gerçekleşen nükleer füzyona benzer bir enerji elde ettiler. Böylece, bilim insanları fosil yakıtlara göre daha fazla enerji üretecek. Bu da şu anlama geliyor ki, fosil yakıtların çevreye salgıladığı karbon ortadan kaldırılacak. Böylelikle santraller çevreye herhangi bir zarar vermeden enerji üretebilecekler.

Fakat şimdilik bu projenin hayata geçmesinin mümkün olmadığını da belirtelim. Bilim insanlarına göre, söz konusu bu projenin tamamen hayata geçirilmesi için, Güneş’ten kat ve kat daha sıcak olan ısıya karşı dayanabilecek çekirdeklerin geliştirilmesi gerekiyor.

Eğer böyle bir çekirdek geliştirilirse, devlet enerji üretimi konusunda yepyeni bir devri başlatacak. Söz konusu Çin olunca bu projenin ilerleyen 3-4 yıl içerisinde gerçeğe dönüşeceği de tahmin ediliyor.

Peki siz Yapay Güneş projesini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından aktarabilirsiniz.

SHİFTDELETE