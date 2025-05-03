Yapay Kalp Pompası İnovasyonu Başladı

HASTALAR İÇİN YENİ BİR DÖNEM

İleri derece kalp yetmezliği yaşayan ve kalp nakline ihtiyaç duyan bireyler, uygun organ bulunana kadar yapay kalp pompasıyla hayata tutunuyor. Organ nakline uygun olamayan bazı hastalar ise ömür boyu bu cihazlarla yaşamak zorunda kalabiliyor. Günümüzde kullanılan yapay kalp pompaları, motora ve pile ihtiyaç duyduğu için hem maliyetleri yüksek olabiliyor hem de hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Uygun organ bekleyen veya kalp nakline uygun olmayan hastalar için bu cihazlar, önemli ölçüde kısıtlayıcı bir rol oynuyor. Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Kerem Pekkan ve ekibi, son beş yıldır bu zorlukların üstesinden gelecek bir proje üzerinde çalışıyor.

HEDEF: YENİ BİR YAPAY KALP POMPA

Prof. Dr. Pekkan, sıvı yakıtlı roketlerin çalışma prensibinden esinlenerek geliştirdiği motorsuz ve pilsiz yapay kalp pompası projesi ile Türkiye’ye Avrupa İnovasyon Konseyi’nden (EIC) hibe kazandırmayı başardı. Bu yıl 413 projenin başvurduğu EIC Geçiş desteğinde, ikinci aşamayı geçen 80 projeden yalnızca 40’ı fonlandı ve bu projelerden biri de HeartWise oldu. Proje ile 2,5 milyon Euro hibe kazanan ekip, yeni yapay kalp pompası ile dünyada bir ilki gerçekleştirme hedefinde.

POTANSİYEL DEĞİŞİMİ

Prof. Dr. Pekkan, geliştirdikleri yapay kalp pompasının hastaların kablolarla ve ağır pil çantalarıyla yaşama zorunluluğunu ortadan kaldıracağını belirtti. “HeartWise sayesinde, yapay kalp pompasının maliyetinin onda bire kadar düşerek, daha fazla hastanın bu tedaviye ulaşıp ulaşamayacağını” açıkladı. Projeye yönelik detayları paylaşan Pekkan, 3 boyutlu yazıcılardan basılabilecek bireyselleştirilmiş yapay kalp pompalarının, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

ÇOCUKLAR İÇİN YENİ UMUT

Proje, özellikle çocuk kalp hastaları için büyük bir umut taşıyor. Prof. Dr. Pekkan, prototiplerin hazır olduğunu ve hayvan deneylerinin tamamlanmasının ardından, projede 3 yıl içinde insan denemelerine geçmeyi planladıklarını söyledi. Hastaların organ nakli bekleme sürelerini daha kaliteli geçirmelerini sağlamayı hedeflediklerini ve kablolar olmadığı için enfeksiyon riskinin de engelleneceğini belirtti.

YEŞİL TEKNOLOJİ

Motorsuz ve pilsiz olarak tasarlanan yapay kalp pompası, aynı zamanda çevre dostu bir çözüm sunuyor. Prof. Dr. Pekkan, mekanik enerjisini kalbin sağ tarafından ya da varsa sol kalbe takılı olan diğer yapay kalp pompasından alarak çalıştığını ve bu sayede maliyetleri oldukça düşürebileceklerini ifade etti. Hastalara özel üretim olanağı sayesinde, bireylerin damar boyları ve çaplarına uygun pompa hazırlanabilecek.

BÜYÜK DESTEK VE GELECEK HEDEFLERİ

Projenin başarısı için birçok tıp merkezi ve uzmandan destek alındığını belirten Prof. Dr. Pekkan, Koç Üniversitesi’ndeki laboratuvarlarından ve TÜBİTAK gibi kuruluşlardan büyük destek gördüklerini ifade etti. Projenin geliştirilmesi için gerekli bütçenin 40-50 milyon dolar civarında olduğunu vurgulayan Pekkan, bu ilk aşamanın önemli olduğunu ve tüm desteğin büyük bir değer taşıdığını belirtti.