Yapay Kalple 100 Günlük Rekor Kırıldı

YAPAY KALP İLE TARİHİ REKOR

Avustralya’da bir hasta, yapay kalple tam 100 gün hayatta kalarak tıp tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Queensland doğumlu Dr. Daniel Timms tarafından geliştirilen BiVACOR, dünyanın ilk implant edilebilen döner kan pompası unvanını taşıyor. Manyetik kaldırma teknolojisiyle çalışan bu cihaz, sağlıklı bir insan kalbinin doğal kan akışını taklit ediyor ve ileri evre kalp yetmezliği hastaları için bir “köprü tedavi” olarak geliştirildi.

KALP YETMEZLİĞİ İSTATİSTİKLERİ

The Guardian’da yer alan bilgilere göre, her yıl dünya genelinde 23 milyondan fazla insan kalp yetmezliğiyle savaşırken, sadece 6 bin kişi uygun bir donör kalp bulabiliyor. BiVACOR, organ bağışına alternatif bir çözüm sunma potansiyeli ile dikkat çekiyor. Avustralya hükümeti, bu teknolojiyi geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla 50 milyon dolarlık bir destek programı başlatmış durumda.

HASTA REKORU KIRDI

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde yaşayan kimliği açıklanmayan 40’lı yaşlardaki hasta, Kasım 2024’te Sydney’deki St Vincent Hastanesi’nde altı saatlik bir operasyonla BiVACOR yapay kalp nakli oldu. Daha önce ABD’de yapılan denemelerde, bu teknolojiyle tedavi edilen hastalar genellikle 27 gün içinde bağışçı kalp bulmuşken, Avustralya’daki hasta 100 gün boyunca sadece yapay kalp ile yaşadı ve önemli bir rekora imza attı. Şubat ayında taburcu edilen hasta, Mart ayında uygun bir donör kalbe sahip olup başarılı bir nakil geçirdi.

TIP TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Ameliyatı gerçekleştiren cerrah Prof. Paul Jansz, bu tıbbi başarıyı “yıllarca üzerinde çalıştıkları bir hayalin gerçekleşmesi” olarak değerlendirdi. Prof. Chris Hayward ise BiVACOR’un kalp yetmezliği tedavisinde uluslararası bir devrim yaratacağına dikkat çekti. Gelecekte yapay kalplerin organ bağışına bağımlılığı azaltarak milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceği düşünülüyor. Ancak bu konuda kesin bir sonuca ulaşmak için zamana ihtiyaç var.