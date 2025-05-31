Yapay Mera Projesi Kuzu Eti Üretimi Amaçlıyor

YAPAY MERA PROJESİ HAYVANCILIĞI DESTEKLİYOR

Türkiye’de hayvancılığın önemli maliyet kalemlerinden biri olan kaba yem sorununu çözmek amacıyla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yapay mera çalışması yapılıyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, “Proje ile düşük maliyetli ve yüksek kaliteli kuzu eti üretimini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca Orta Karadeniz şartlarında sulamasız kuzu besiciliği için en uygun üstten tohumlama yöntemini belirlemek ve kaba yem ihtiyacımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz” diyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülen bu projede Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir deneme istasyonu bulunuyor. Çalışmanın ilk etabı TÜBİTAK tarafından desteklendi ve toplam 12 dekar alanda botanik ve fitokimyasal açıdan zengin 4 farklı yapay mera oluşturuldu. Kuzular, kesif yem verilmeden doğal ortamda dengeli bir şekilde besleniyor ve günlük 140-160 gramlık canlı ağırlık artışı ile kesim seviyesine ulaşıyor. Bu sistem, daha uygun fiyatlı kuzu eti sunmayı mümkün kılacak.

MERALAR VE BAKLAGİLLERİN AVANTAJLARI

Uzmanlar, Türkiye’de yapay mera sistemlerinin hayvansal üretim maliyetlerini azaltarak kırmızı et fiyatlarını dengeleyebilecek potansiyele sahip olduğunu vurguluyor. Baklagil ve geniş yapraklı bitkilerle zenginleştirilen mera karışımları, toprak sağlığını iyileştiriyor ve hayvanların iç parazitlere karşı direncini artırarak antibiyotik kullanımını en aza indiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle devam eden ikinci etap projenin yürütücülüğünü Muhammet Şahin, araştırmacı olarak Betül Bayraklı, Fatih Kumbasar, Elif Şahin, Mehmet Can, İlknur Ayan ve Zeki Acar yapıyor. Bu ikinci etaptaki mera alanlarına “üstten tohumlama” yöntemiyle tek yıllık baklagil yem bitkileri ekleniyor. Bu yöntem, otlatma döneminin daha erken başlamasına ve mera verimliliğinin artmasına olanak tanıyor.

HEDEF KALICI ÇÖZÜMLER SUNMAK

Et fiyatlarında denge arayan tüketiciler için umut verici olan projeler, Türkiye’de yapay meraya dayalı hayvancılığın yaygınlaştırılması ile hem üretici hem tüketici lehine kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, “Enstitümüz tarafında yürütülen bu proje TAGEM 2025 ile 2027 yılları arasında Çarşamba Deneme İstasyonumuzda gerçekleştirilmektedir. Çalışmada farklı mera karışımları oluşturularak ‘Karayaka’ ırkı sütten kesilmiş kuzuların yapay meralarda otlatılması planlanmaktadır. Projemizin amacı düşük maliyetli ve yüksek kaliteli kuzu eti üretimini sağlamak. Yapay meraların verim, toprak özellikleri ve hayvan beslenmeleri üzerine etkilerini ortaya koymak istiyoruz. Toplamda 12 dekar alanda çalışıyoruz. 4 farklı mera karışımımız yer almaktadır. Her karışıma farklı ek tohumlama yöntemleri uygulamaktayız. Her parselde 5 test kuzusu otlatılmaktadır. İlk otlatma dönemi haziran 2025 itibariyle tamamlanacaktır. Bu çalışma ile Orta Karadeniz şartlarında sulamasız kuzu besiciliği için en uygun mera karışımlarını belirlemek ve kaba yem ihtiyacımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz. Sütten kesilmiş kuzuları 3 ay bu meralarda besleyerek kesime hazır hale getiriyoruz. Kuzularımız otlatma boyunca mera alanımızda yer alıyor. Meranın içerisinde otomatik suluklar, mineral taşları ve gölgelik alanları bulunuyor. Bu durum, çoban masraflarının düşmesi açısından önemli bir çıktı sağlıyor” diyerek projeye dair bilgi veriyor.