Yapay Meralar Daha Fazla Yem Verimi

YAPAY MERALAR, YEM VERİMİNİ ARTIRIYOR

TÜBİTAK destekli projeyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde kurulan yapay meralarda, doğal meralara göre 4-5 kat daha fazla yem verimi elde edilecek. Bu proje çerçevesinde hektar başına 1 ton canlı ağırlık ve 500 kilogram karkas et üretimi sağlanırken, kimyasal kullanımının azalmasıyla çevre ve hayvan sağlığına katkı sunuluyor. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, TÜBİTAK destekli yapay mera projesinin uygulama alanını ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi. Rektör Aydın, araştırıcılardan proje hakkında bilgi aldı ve hayvancılıkta yem üretimi açısından projenin stratejik önemine işaret etti. Gerçekleşen sunumda, yapay meraların hedefinin hem verimli hem de sürdürülebilir bir hayvan besleme modeli oluşturmak olduğu vurgulandı.

FAYDALARINI GÖSTERİYOR

OMÜ ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yürütülen “Yapay Meralarda Botanik ve Fitokimyasal Çeşitliliğin Ot Verimi, Toprak Özellikleri ve Kuzularda Canlı Ağırlık Artışı ile Antihelmintik Etkilerinin Belirlenmesi” adlı projeyle, doğal meralara göre 4-5 kat daha fazla yem verimi sağlayan yapay meralar kuruldu. Proje yetkilileri, “Yem maliyetleri hayvancılıktaki toplam maliyetin yüzde 70-75’ini oluşturuyor. Yeterince kaliteli, bol ve ucuz yem üretilememesi, süt ve et fiyatlarını doğrudan etkiliyor” dedi. Bu bağlamda oluşturulan yapay meralar, bölge iklim koşullarına uygun bitki karışımları ile hem yem ihtiyacını karşılama hem de üreticilere ekonomik katkı sağlama amacı güdüyor.

ÜRETİM BAŞARILARI ORTAYA ÇIKIYOR

Kasım 2022’de başlatılan projede, Nisan 2023 itibarıyla dönüşümlü otlatma uygulamasına geçildi. İlk yıl elde edilen veriler doğrultusunda, uygun ot karışımı seçimi ile yaklaşık 90 günlük otlatma süresinde hektar başına 1 ton canlı ağırlık ve 500 kilogram karkas et üretimi sağlandığı bildirildi. Ayrıca, hayvan sağlığına olumlu etki eden bileşiklerin mera karışımlarında yer alması sayesinde hem verimli hayvan yetiştiriciliği hem de kimyasal kullanımı azalıyor. Bu durum, çevre ve toplum sağlığına katkı sağlıyor. Proje değerlendirmelerine göre, yapay meraların doğru yönetimle 4-5 yıl ekonomik olarak kullanılabileceği ve bu süreçte elde edilen gelirin, bölgede yetiştirilen ana tarımsal ürünlerden daha yüksek olduğu tespit edildi.

PROJEDE KATILIMCILARIN ROLÜ

Ziyarete; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sümer, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Erhan Burak Pancar, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, Prof. Dr. İlknur Ayan, Prof. Dr. Zeki Acar, Dr. Mehmet Can, Dr. Necla Çankaya, Dr. Fatih Alay, Dr. Hüseyin Meral, Ziraat Yüksek Mühendisleri Muhammet Şahin, Elif Şahin ve Ziraat Mühendisi Ali Ayhan katıldı.