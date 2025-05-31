Yapay Meralarla Ucuz Kuzu Eti Üretimi

YAPAY MERALARLA UCUZ KUZU ETİ ÜRETİMİ

Türkiye’de hayvancılığın en büyük maliyet kalemlerinden biri olan kaba yem sorununun çözümüne yönelik Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yürüttüğü yapay mera projesi dikkat çekiyor. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Betül Bayraklı, “Proje ile düşük maliyetli ve yüksek kaliteli kuzu eti üretimini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca Orta Karadeniz koşullarında sulamasız kuzu besiciliği için en uygun üstten tohumlama yöntemini belirlemek ve kaba yem ihtiyacımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz” şeklinde açıklama yapıyor.

MEYVE VEREN BİR PROJE

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Samsun’un Çarşamba ilçesindeki deneme istasyonunda yürütülen yapay mera projesinin birinci etabı TÜBİTAK tarafından desteklendi. Toplamda 12 dekar alanda botanik ve fitokimyasal açıdan zengin 4 farklı yapay mera oluşturuldu. Kuzular, doğal ortamda dengeli bir şekilde beslenerek kesim seviyesine ulaştı. Bu sistem, tüketicilere daha uygun fiyatlı kuzu eti sunulmasını mümkün hale getiriyor ve maliyet açısından büyük avantaj sağlıyor.

HAYVANSAL ÜRETİM MALİYETLERİNİ DENGELEYEN SİSTEM

Uzmanlar, yapay mera sisteminin Türkiye’de hayvansal üretim maliyetlerini azaltarak kırmızı et fiyatlarını dengeleyebileceğini vurguluyor. Baklagil ve geniş yapraklı bitkilerle zenginleştirilen mera karışımları, toprak sağlığını iyileştirerek hayvanların iç parazitlere karşı direncini artırıyor. İkinci etap projede “üstten tohumlama” yöntemiyle tek yıllık baklagil yem bitkileri ekleniyor. Bu sayede otlatma dönemi daha erken başlıyor ve mera verimliliği artırılıyor.

KALİTELİ KUZU ETİ ÜRETİMİ HEDEFİ

Doç. Dr. Betül Bayraklı, projenin TAGEM 2025-2027 yılları arasında yürütüldüğünü ifade ediyor. “Biz bu çalışma ile Orta Karadeniz koşullarında sulamasız kuzu besiciliği için en uygun mera karışımlarını belirlemek ve kaba yem ihtiyacımıza çözüm bulmayı hedefliyoruz” diyor. Proje kapsamında sütten kesilmiş kuzuları 3 ay boyunca yapay meralarda besleyerek kesime hazır hale getiriliyor. Otomatik suluklar, mineral taşları ve gölgelik alanlar ile desteklenen mera alanlarında hem hayvanların refahı sağlanıyor hem de çoban masraflarında düşüş gerçekleşiyor.