Yapay Zekâ İnsanları Geride Bırakabilir

YAPAY ZEKÂNIN İŞ GÜCÜNE ETKİSİ

Ardoino, yapay zekânın iş gücünde köklü değişimlere yol açtığını belirtiyor. Özellikle insansı robotların üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda etkisini gösterebileceğini dile getiren CEO, “Tesla bu alanda öncülük yapıyor, ancak yakında diğer otomotiv şirketleri de benzer teknolojilere yönelecek. Fast-food zincirleri ve ulaşım sektörü de bu robotları operasyonlarına entegre etmeye hazırlanıyor,” diyor. Ardoino, yapay zekânın programlama yeteneklerini o kadar hızlı geliştirdiğini belirtiyor ki, deneyimli yazılımcıları bile geride bırakabiliyor.

YAPAY ZEKÂNIN SANAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Tether CEO’su, sanat dünyasında yapay zekânın etkisinin de hissedileceğini savunuyor. Ardoino, “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bir sanat eserinin insan mı yoksa makine mi tarafından yaratıldığını anlamak zorlaşacak,” diyor. İnsan yaratıcılığı ile yapay zekânın simülasyonu arasındaki çizginin şimdiden bulanıklaştığını ifade eden Ardoino, işlerin büyük kısmının aşırı yaratıcılık gerektirmediğini, bu nedenle yapay zekâların bu alanlarda öne çıkabileceğini belirtiyor. Teknolojinin insanlığın sınırlarını yeniden tanımlayabileceğini vurgulamakta.

YARATICILIĞIN ARTIRILMASI İHTİYACI

“Yapay zekâ devrimini düzenlemelerle durdurmak imkânsız. Rekabetçi kalabilmek için insan zekâsının daha hızlı düşünmesi ve karmaşık yaratımlar üretmesi gerekiyor,” diyor Ardoino. Bunun için beyinle entegre bir işlemcinin gerekli olduğunu savunan CEO, “İnsan beyni yaratıcı ama kapasitesi sınırlı. Eğer ona anında bilgi erişimi ve üstün hesaplama gücü sağlayabilirsek, bilim ve yenilikte çığır açabiliriz. Aksi takdirde, insan ile robot arasındaki fark, bir balık ile insan arasındaki fark kadar büyük olabilir,” diye ekliyor.

İNANILMAZ POTANSİYELİ KEŞFETMEK

Tether’in yapay zekâ ve beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojilerine yatırım yaptığını açıklayan Ardoino, bu alanda üniversitelerle iş birliği yapmayı hedeflediklerini belirtiyor. Şirketin, BlackRock Neurotech gibi öncü firmalara yatırım yaptığını ve BrainOS adlı açık kaynaklı bir platform geliştirdiğini duyuruyor. Ardoino, “Teknolojinin merkeziyetsiz ve şeffaf kalmasını istiyoruz. Bu, insanları güçlendiren etik inovasyonun temeli,” diyor.

YENİ DÜZENİN GEREKLERİ

Neuralink gibi yeni oyuncuların aksine, BlackRock Neurotech’in 10 yılı aşkın süredir bu alanda çalıştığını ve dünya genelinde 40’tan fazla hasta tarafından kullanıldığını sözlerine ekleyen Ardoino, düşüncelerin kelimelere dökülürken kaybolduğunu belirtiyor. “Bir gazeteci makale yazarken bile zihnindeki fikirleri tam yansıtamıyor. Eğer düşünceleri doğrudan beyinden aktarabilseydik, bilginin bozulmasını önler ve yenilik sürecini hızlandırırdık,” diyor. İnsanların rekabetçi kalabilmesi için zekâlarını teknolojiyle artırması gerektiğini vurgulayan Ardoino, Tether’in bu vizyonu desteklediğini ifade ediyor.