Yapay Zeka Adalet Sağlayacak Mı?

YAPAY ZEKANIN ADALLETİ SAĞLAMA GÜCÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği, teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada adaleti mi sağlayacak yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı geliştirip derinleştirecektir?” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin teknoloji alanında en üst düzey çalışmaları gerçekleştirdiğini ve bunlara devam edeceğini ifade etti.

TEKNOLOJİDEKİ GELİŞMELERİN ÖNEMİ

Yapay zekanın insan hayatına etkilerinden bahseden Kurtulmuş, teknolojinin ve yapay zekanın insan yaşamını kolaylaştırmasına yönelik geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Teknolojinin sürekli gelişmekte olduğunu belirten Kurtulmuş, konu hakkında “Yapay zeka konusu teknolojinin bugün karşı karşıya kaldığımız en güncel konularından birisi. Bu toplantı inanıyorum ki 10 sene sonra yapılsa o toplantının konusu yapay zeka olmayacaktır” dedi. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin önümüzde yeni rekabet alanları ortaya koyacağına dikkat çekti.

ETİK DEĞERLER VE TEKNOLOJİ

Teknoloji alanında sürekli yenilik yapmanın önemine değinen Kurtulmuş, “Bugünün teknolojilerini hiç ayırt etmeksizin en üst seviyede almak, adapte etmek, geliştirmek ve teknolojide öncülük yapmak durumundayız” şeklinde ifade etti. Ayrıca, yapay teknolojilerin insanlığa getirdiklerini değerlendirirken gerçekleri arayan bir irfanla takip edilmesi gerektiğini belirtti.

TEKNOLOJİ İLE ADALETSİZLİK ORTADAN KALDIRILABİLİR Mİ?

Kurtulmuş, yapay zekanın evrileceği yön hakkında, “İnsanoğlunun zihninin, beyninin yerine geçen yapay zekanın nereye doğru evrileceğini bilmediğimiz bu gelişim sürecinde birkaç tane temel meselenin önümüzde gerçekten büyük meseleler olarak durduğunu görüyoruz” dedi. Sanayi toplumlarının ortalama vatandaşın alım gücünü artırdığını ancak yüksek teknolojilerin gelişmesiyle birlikte refah toplumunun ana kaidesinin zayıfladığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN YÜKSEK TEKNOLOJİ ATILIMI

Kurtulmuş, teknolojiyi üretirken etik değerlere saygı gösterilmesi gerektiğine de vurgu yaptı. “Teknoloji hiç şüphesiz bilgiden, akıldan ama en az onun kadar hikmetten, irfandan, adaletten ve hakkaniyetten de beslenmelidir” ifadesiyle Türkiye’nin en yüksek teknoloji alanındaki atılımlarını sürdüreceğinin altını çizdi.

İNOVASYON EKOSİSTEMİ

Fuarın açılışına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin bu alandaki başarısını artıracağını ifade ederek, “Bizim deyimimizle 7 Turcorn’umuz var” şeklinde bilgi verdi. Türkiye’nin geniş bir inovasyon ekosistemine sahip olduğunu belirten Kacır, 106 teknoparkta 11 bin 500’den fazla teknoloji girişiminin faaliyet gösterdiğini vurguladı.