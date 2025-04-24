Yapay Zeka Adaleti Sağlar Mı?

YAPAY ZEKANIN GELECEĞİ VE ADALET

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği, teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada adaleti mi sağlayacak yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı geliştirip derinleştirecektir?” diyerek yapay zekanın insanlık için oluşturduğu doğruları sorguladı. Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’nın açılış programında bu konulara değindi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de katıldı.

TÜRKİYE’NİN TEKNOLOJİ ALANINDAKİ YENİLİKLERİ

Konuşmasında Türkiye’nin teknoloji alanında en üst düzey çalışmaları yaptığını ve bu alandaki çabalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, yapay zekanın insan hayatını kolaylaştıracak şekilde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Teknolojinin sürekli geliştiğini ve bu gelişimle birlikte gelecekte yapay zeka konusunun farklı boyutlarının olacağını belirtti. “Bu toplantı 10 sene sonra yapılsa o toplantının konusu yapay zeka olmayacaktır” diyen Kurtulmuş, teknolojinin getirdiği yeniliklerin insanlığın karşısına yeni gerçeklikler koyacağını vurguladı.

TEKNOLOJİDE ÖNCÜLÜK GEREKİYOR

Kurtulmuş, Türkiye’nin teknoloji alanında yenilik yapmasının önemine değinerek şöyle konuştu: “Bugünün teknolojilerini hiç ayırt etmeksizin en üst seviyede almak, adapte etmek, geliştirmek ve teknolojide öncülük yapmak durumundayız.” Yapay zekanın, bilgi teknolojileri gibi bir dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, bu teknolojilere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmak gerektiğini ifade etti.

ADALETSİZLİĞE KARŞI MÜCADELE

Yapay zekanın evrimi ve insanlığa özellikle nasıl hizmet edebileceği üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, adalet ve adaletsizliğin önemine vurgu yaptı. Geçmişte sanayi toplumlarının orta sınıfı nasıl dönüştürdüğüne dikkat çekerken, teknolojik gelişmelerin ardından yoksulluğun arttığını ve bu adaletsizliğe dikkat çekilmesi gerektiğini belirtti.

ETİK DEĞERLER VE TEKNOLOJİ

Kurtulmuş, teknoloji üretiminde etik değerlere duyulması gereken saygının altını çizerken, teknolojinin sadece bilimsel ve matematiksel formüllerden ibaret olmadığını, hikmet, irfan, adalet ve hakkaniyet ile beslenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu çerçevede yüksek teknoloji alanındaki atılımlarını sürdüreceğini belirtti.

YENİ GİRİŞİMLERİN İVME KAZANMASI

Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin teknoloji ürünlerini rekabetçi şekilde ihraç edebilen bir ülke olduğunu dile getirerek, “Girişimlerimizin yıldızı yıldan yıla parlıyor. 2019’a kadar henüz unicorn’u olmayan bir ülke iken, bugün milyar dolar değeri aşan 7 unicornumuz, bizim deyimimizle 7 Turcorn’umuz var.” ifadelerini kullandı. Bu başarıların Türkiye Yüzyılında devam edeceği müjdesini verdi.