Yapay Zeka, Antalya Otelciliğini Dönüştürüyor

YAPAY ZEKANIN OTEL SEKTÖRÜNE ENTEGRASYONU

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’daki oteller, insanlık tarihinin en hızlı ilerleyen teknolojilerinden biri olan yapay zekaya entegre olmaya başladı. Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turistle rekor kıran Antalya, bu yıl 18 milyon turisti ağırlamayı hedefliyor. 800’den fazla 5 ve 4 yıldızlı otel konseptine sahip şehirde, turizmciler geniş kitlelere ulaşmak ve misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çağın gerekliliklerine ayak uyduruyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye’yi daha erişilebilir, akıllı ve sürdürülebilir bir destinasyon haline getirmek amacıyla yapay zekayı turizm sektörüne entegre etme çalışmaları, Antalya’daki otelleri de kapsıyor. Birçok otelin yöneticileri, özellikle satın alma ve pazarlama departmanlarında yapay zeka programlarını kullanmaya başladı.

TEKNOLOJİNİN HIZLI İLERLEYİŞİ

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, teknolojinin hızlı ilerlediğini ve sektör olarak bu hıza uyum sağladıklarını söyledi. Turizmin yeniliklere açık ve hızlı entegre olabilen bir sektör olması gerektiğini ifade eden Saatçioğlu, yapay zeka sistemlerini kendilerine yardımcı bir mekanizma olarak gördüklerini belirtti. Bazı otellerde farklı alanlarda yapay zeka sistemlerinin kullanılmaya başlandığını dile getiren Saatçioğlu, “Şu anda bazı otellerde uygulamaları var. Örnek veriyorum, telefonla aradığınızda siz esasında bir yapay zekayla konuşuyorsunuz ama kişiyle konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Şu anda otellerimizde yavaş yavaş kullanmaya başladık” dedi. Misafirlerin ilk mesaj attıklarında yapay zekanın yanıt verdiğini, belirli bir dönem boyunca konuşmayı sürdürebildiğini ve tüm yazışmaların bir kişiye aktarıldığını aktardı.

PAZARLAMA VE SATIŞTA YAPAY ZEKANIN ETKİSİ

Yapay zeka ile piyasa araştırmalarını da hızlı bir şekilde yapabildiklerini kaydeden Saatçioğlu, yapay zekanın satış ve pazarlama konusunda ciddi destek sunacağını, misafirlere hizmet verirken işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi. Saatçioğlu, birçok otelin artık yapay zekayı bir avatar olarak kullanmaya başladığını belirtti. Antalya’daki bir otel grubunun Genel Müdürü Erkut Öztürk de, yapay zekanın turizm sektöründe etkili bir rol üstlendiğini ifade etti. İnsanların erişimde kolaylık istediğini vurgulayan Öztürk, “Yapay zeka bizim sektörümüzde satış pazarlama, ulaşım ve konaklamada etkin rol alıyor. Bugün çok rahatlıkla kendi tatil planınızı oluşturabiliyorsunuz” diye konuştu.

DİJİTAL ÇAĞDA YENİ FIRSATLAR

Kundu Turizm Merkezi’ndeki bir otelin Satış Pazarlama Direktörü Bünyamin Vural, sektörde destekleyici departmanlarda yapay zekaya başvurduklarını belirtti. Kendi otellerinde bu sistemi bazı alanlarda kullanmaya başladıklarını söyleyen Vural, “Satış pazarlama, satın alma, finans, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanlarda yapay zeka destekli programları kullanıyoruz. Satış pazarlamada çağrı merkezimizle ilgili altyapı çalışmalarına başladık” şeklinde konuştu. Yapay zeka, uzun araştırmalar yapılması gereken konularda kısa sürede doğru bilgiler sunarak zaman açısından ciddi avantaj sağlıyor.