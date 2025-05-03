Yapay Zeka, Basın Özgürlüğüne Tehdit

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YAPAY ZEKANIN TEHDİTLERİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yapay zekanın basın özgürlüğü açısından ciddi riskler taşıdığına dair bir uyarıda bulundu. Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle X’teki hesabından açıklama yapan Guterres, basın özgürlüğünün benzersiz bir tehdit altında bulunduğunu belirtti.

HABERCİLİKTE DOĞRULUK VE TARAFLILIK

Guterres, paylaşımında “Yapay zeka, ifade özgürlüğünü destekleyebilir ya da bastırabilir. Önyargılı algoritmalar, açık yalanlar ve nefret söylemleri internetin mayınlarıdır” ifadelerini kullandı. Dijital tehditlerle mücadelenin en etkili yolunun doğrulanmış gerçeklere dayanmak olduğunu vurgulayan Guterres, doğruluk ve tarafsızlık ilkesine bağlı haberciliğin önemine dikkat çekti.

DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ’NÜN TEMASI

BM tarafından 1993 yılında alınan bir kararla 3 Mayıs, Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu yılki Dünya Basın Özgürlüğü Günü teması ise “Cesur Yeni Dünyada Habercilik: Yapay Zekanın Basın Özgürlüğüne ve Medyaya Etkisi” şeklinde belirlendi.