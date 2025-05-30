Yapay Zeka, Beyaz Yakalıları İşsiz Bırakabilir Mi?

YAPAY ZEKA VE İŞ DÜNYASI DEĞİŞİMİ

Yapay zeka (AI), iş dünyasında önemli değişiklikler yaratıyor fakat bu dönüşüm ciddi uyarılarla birlikte geliyor. Anthropic’in kurucusu Dario Amodei, Axios’la yaptığı röportajda, AI’ın önümüzdeki 1-5 yıl içerisinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerin yarısını yok edebileceğini ve ABD’de işsizlik oranının yüzde 20 seviyesine yükselebileceğini öngördü. Bu oran, pandemi döneminde yaşanan yüzde 14.7’lik zirveye oldukça yakın bir seviyeyi ifade ediyor.

BEYAZ YAKALILAR İÇİN TEHLİKE

Amodei, yapay zekanın yalnızca düşük vasıflı işleri değil, aynı zamanda yüksek eğitim gerektiren uzmanlık pozisyonlarını da tehdit ettiğini belirtti. “AI, neredeyse tüm zihinsel işlerde insanlardan daha iyi hale geliyor,” diyen Amodei, geçmiş teknolojik değişimlerin aksine, bu kez eğitimli çalışanların yeni işlere kolayca geçiş yapamayabileceğine dikkat çekti. Bu konuda akademisyenler ve ekonomistler de benzer endişeleri dile getirirken, bu öngörünün bir AI şirketi liderinden gelmesi durumu daha da ciddileştiriyor.

OTOMASYONUN YÜKSELİŞİ

Anthropic’in verilerine göre, kullanıcıların yüzde 60’ı AI’yi iş gücünü desteklemek amacıyla kullanırken, yüzde 40’ı ise insan emeğinin tamamen yerini alması için kullanıyor. Ancak bu oran hızla otomasyona kayıyor. Amodei, “Bu kez durum farklı. AI, yıllarca eğitim gerektiren uzmanlık işlerini de ele geçirebilir,” diyerek, doktorluk, avukatlık ve mühendislik gibi mesleklerin bile risk altında olabileceğini ifade etti. “Yapay zekayı kullanmayı öğrenin,” diyen Amodei, bunun bireylerin iş süreçlerinde daha verimli olmalarını sağlayarak iş dünyasında hayatta kalmalarının kritik olduğunu vurguladı.