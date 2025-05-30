Yapay Zeka Beyaz Yakalıları İstihdam Ediyor Mu?

YAPAY ZEKANIN İŞ DÜNYASINA ETKİSİ

Yapay zeka (AI), iş dünyasında büyük değişimler yaratıyor, ancak bu dönüşüm bazı endişeleri de beraberinde getiriyor. Anthropic’in kurucusu Dario Amodei, Axios ile yaptığı görüşmede, önümüzdeki 1-5 yıl içinde giriş seviyesi beyaz yaka işlerinin yarısının yok olabileceğini ve bu durumun ABD’de işsizlik oranını yüzde 20’ye kadar çıkarabileceğini belirtti. Bu rakam, pandeminin getirdiği yüzde 14.7’lik yüksek işsizlik seviyesine çok yakın bir durumu ifade ediyor.

BİLİMSEL ÇALIŞANLAR DA TEHDİT ALTINDA

Amodei, yapay zekanın yalnızca düşük vasıflı iş gücünü değil, aynı zamanda yüksek eğitim gerektiren uzmanlık alanlarını da hedef aldığını vurguladı. “AI, neredeyse tüm zihinsel işlerde insanlardan daha iyi hale geliyor,” diyen Amodei, geçmişteki teknolojik değişimlerin aksine, bu sefer eğitimli çalışanların yeni işlere geçişinin zor olabileceğini dile getirdi. Akademik çevreler ve ekonomistler de bu durumu ciddiyetle ele alırken, böyle bir öngörünün AI alanında önde gelen bir kişi tarafından yapılması, konunun önemini artırıyor.

OTOMASYONUN YÜKSELİŞİ

Anthropic’in sağladığı veriler, kullanıcılarının yüzde 60’ının AI’yı iş gücünü desteklemek amacıyla, yüzde 40’ının ise insan emeğini tamamen ortadan kaldırmak için kullandığını gösteriyor. Ancak bu oran otomasyon yönünde hızla değişiyor. Amodei, “Bu kez durum farklı. AI, yıllarca eğitim gerektiren uzmanlık işlerini de ele geçirebilir,” ifadeleriyle, doktor, avukat ve mühendislik gibi mesleklerin bile risk altında olduğunu ifade etti. Bireylerin AI’yi kullanmayı öğrenmeleri gerektiğini ve bunun iş süreçlerinde daha verimli olmalarını sağlayacağını vurgulayan Amodei, iş dünyasında ayakta kalmak için kritik bir adım olduğunu belirtti.