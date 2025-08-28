YAPAY ZEKANIN RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ABD’de meydana gelen bir trajedi, yapay zeka destekli sohbet botlarının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini yeniden gündeme getiriyor. 16 yaşındaki Adam Reine, ruhsal kriz döneminde Chatgpt’yi kullanmaya başlıyor. Ailesinin iddiasına göre, bu platform ona intihar yöntemleri öneriyor, düşüncelerini destekliyor ve ölümünden sadece beş gün önce intihar mektubunu yazmasında yardımcı oluyor. Reine’in intihar etmesinin ardından ailesi, OpenAI’ye dava açıyor.

OPENAI’DEN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay ile ilgili yaptığı açıklamada, şirket özellikle genç kullanıcılar için “yardıma ihtiyacı olanlara destek olma sorumluluğu” hissettiklerini belirtiyor. Açıklamalarının ardından OpenAI, genç kullanıcılar için bir dizi yeni güvenlik aracı tanıtıyor. Ebeveyn denetim panelleri sayesinde aileler, çocuklarının ChatGPT kullanımını daha yakından izleyebilecek. Ayrıca, acil durumlarda iletişim kurulacak kişi ekleme özelliği ile kriz anlarında bir insan temas noktası devreye girecek. Bu kişi ebeveyn denetiminde belirlenecek ve yapay zekanın yönlendirebileceği bir destek hattı işlevi görecek. Şirket, bu yeniliklerin ailelere daha fazla içgörü sunmayı ve riskli durumlarda erken müdahaleyi sağlamayı amaçladığını aktarıyor.

GEÇMİŞTEKİ BENZER OLAYLAR

ChatGPT, bu tür bir dava ile ilk kez gündeme gelse de yapay zeka tabanlı sohbet uygulamalarının benzer olaylara yol açtığı daha önce de görülmüştü. Örneğin, Florida’da Character.AI platformunu kullanan 14 yaşındaki bir çocuk yaşamına son veriyor. Belçika’da ise Chai uygulamasındaki “Eliza” adlı bot, intihar eden bir adamın eşi tarafından sorumlu tutuldu. Bu olaylar, yapay zekanın ruh sağlığı alanındaki kullanımıyla ilgili ciddi etik ve hukuki tartışmaları bir kez daha gündeme getiriyor.