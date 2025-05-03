Yapay Zeka, Çalışma Şekillerini Değiştiriyor

YAPAY ZEKÂ ONUN GÜCÜ VE DÖNÜŞÜMÜ

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde “AI SUMMIT ERZURUM2025” etkinliği yapay zekâyı tartışmak amacıyla sektördeki liderler, akademisyenler ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi. Etkinlik, 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda Atatürk Üniversitesi ATASOFT Kulübü tarafından düzenlendi. Programa, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Üstün Özen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Buğra Ayan, Artiwise Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Tanel Temel, Monster Notebook Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi İlhan Yılmaz, TOFAŞ Ürün ve Kalite Mühendisliği Departmanı Başkanı Özcan Çavuşoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

YENİ TEKNOLOJİLERİN ZORUNLULUĞU

Açılış konuşması yapan Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Derneği Başkanı Prof. Dr. Özen, bölümlerinin Türkiye’deki YBS bölümleri için akademisyen ihtiyacını karşılama görevini üstlendiğini belirtti. Yapay zekânın “çağımızın en büyük yıkıcı teknolojisi” olarak adlandırılabileceğini ifade eden Özen, bunun da “tahrip eden” veya “yok eden” anlamında değil, iş yapma biçimlerini temelden değiştiren bir teknoloji olduğunu söyledi. Özen, konuyu “tuşlu telefondan akıllı telefonlara geçme” örneğiyle açıkladı. Bireylerin, yapay zekâ ile etkinliklerini kaybeden eski teknolojiler yerine yeni teknolojilere uyum sağlamak zorunda kaldığını vurguladı.

MESLEKLERDEKİ DÖNÜŞÜM VE YENİ BECERİLER

Yapay zekânın gelişen teknolojilere yön verdiğine dikkat çeken Özen, “Belki de bu çağda yaşadığımız en büyük yıkıcı teknoloji yapay zeka teknolojileridir çünkü kapsamı geniş” ifadelerini kullandı. Özen, yapay zekânın sadece bir teknolojik gelişme değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en önemli paradigma değişimlerinden biri olduğunu söyledi. Devrim niteliğindeki teknolojileri hatırlatarak, yapay zekânın etkisinin hiçbirisine yakın olmadığını açıkladı. Sağlık, sanayi, tarım, eğitim ve haberleşme gibi birçok alanda yapay zekânın etkilerini gözlemlediklerini belirtti. Bu teknolojiyle birlikte bazı mesleklerin tamamen ortadan kalktığını, yeni iş tanımları ve becerilerin ortaya çıktığını vurguladı.

Program, katılımcıların ve sektör liderlerinin yapay zekânın etkilerini ele alan “Müşteri Deneyiminin Geleceği: Yapay Zeka ile Sesinizi Duyurun” sunumlarıyla devam etti. Etkinlik, yarın sunumlar ve oturumlarla sona erecek.